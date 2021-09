Spektakuläre Hochseilakrobatik in Paris: Der Seiltänzer Nathan Paulin ist auf einem Hochseil vom Eiffelturm her über die Seine balanciert. Das Seil war in einer Höhe von rund 70 Metern gespannt und führte zum Turm eines Theaters am anderen Ufer.

CH Media Video Unit 19.09.2021, 17.24 Uhr