Der Mann, welcher am Dienstag den französischen Präsidenten ins Gesicht schlug, wurde am Donnerstag von einem Gericht in Südfrankreich verurteilt. Der 28-Jährige wurde zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt, er bestritt die Tat nicht.

CH Media Video Unit 11.06.2021, 08.26 Uhr