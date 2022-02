Marion gegen Marine: Bei den Le Pens bricht die Familienfehde aus

Frankreich Marion gegen Marine: Familienfehde bei den Le Pens wegen einer Überläuferin In Frankreich kommt es zum Streit zwischen den zwei rechten Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour und Marine Le Pen. Schuld ist eine Überläuferin mit Familienbanden. Stefan Brändle, Paris 01.02.2022, 12.00 Uhr

Marion Maréchal und Marine Le Pen in Friedenszeiten. Bild: keystone

Es konnte nicht lange gutgehen. Marine Le Pen und Eric Zemmour nehmen sich bei den französischen Präsidentschaftswahlen zu viele Stimmen weg, hindern sich gegenseitig daran, in den zweiten Wahlgang vorzustossen. Dabei hätten sie alle Chancen auf ihrer Seite: Die Linke ist zersplittert, und in der Mitte neutralisieren sich Präsident Emmanuel Macron und die Bürgerliche Valérie Pécresse.

Harter Schlag für Marine Le Pen

Doch jetzt ist der mühsam gewahrte Burgfrieden zwischen Le Pen und Zemmour geplatzt. Der Auslöser ist Marion Maréchal. Die 32-jährige Nichte der rechtspopulistischen Kandidatin «überlegt» sich nach eigenen Worten, Zemmour anzuschliessen und damit ihrer Familie den Rücken zu kehren. Sie versucht zwar, den Seitenwechsel in Raten zu vollziehen, um die Wirkung zu dämpfen, doch für ihre Tante, die in den Wahlumfragen bisher gut platziert im zweiten Rang hinter Macron lag, ist der Schlag sehr hart.

«Natürlich ist das brutal, voller Gewalt, alles sehr schwierig für mich»,

bekennt Marine Le Pen, Vorsteherin des «Rassemblement National» (RN). Sie habe ihre Nichte in ihren ersten Lebensjahren persönlich aufgezogen, erzählte sie. Auch wenn sie es nicht offen sagte, war es doch Ihrem verhärmten Gesichtsausdruck abzulesen: Was Marion ihr antut, ist Verrat. Schlimmer noch: Verrat an der Familie.

Marion Maréchal, Hoffnungsträgerin der Neuen Rechten. Bild: keystone

Der Grund ist, wie meist bei den Le Pens, politischer Natur: Marion Maréchal, die das «Le Pen» seit langem aus ihrem doppelten Nachnamen gestrichen hat, ist ultrakonservativ und -katholisch und vertritt damit ganz ähnliche Positionen wie Zemmour – liberal in der Wirtschaftspolitik, knallhart in Sachen Immigration. Marine hingegen gibt sich betont sozial, verteidigt die Homo-Ehe und giftet fast nie mehr gegen Immigranten, um auch Mitte- und Linkswähler anzusprechen.

Jung, kess und trumpistisch

Der angekündigte Verrat bei den Le Pens hat noch eine andere Facette. Marion, jung, kess und trumpistisch, lässt ihre lavierende Tante (53) schon fast alt aussehen. Während die Nichte die politische Zukunft vor sich hat und als Hoffnungsträgerin der Neuen Rechten gilt, kämpft Marine immer noch gegen die Vergangenheit: den Schatten ihres offen rassistischen Vaters Jean-Marie Le Pen, aber auch ihr eigenes Versagen im TV-Wahlduell gegen Macron vor fünf Jahren. Diese Präsidentenwahl ist zweifellos ihre letzte.

Hinter dem «Krieg der extremen Rechten», wie ihn die sonst zurückhaltende Zeitung «Le Monde» nennt, lauert ein Generationenkonflikt, wie ihn der Le Pen-Clan beherrscht. Marine hatte ihren Vater im Jahr 2015 selber aus dem «Front National» (FN) geworfen, und die Faschopartei verwandelte sie in eine harmloser klingende «Nationale Sammlung», kurz RN. Die Pariser Medien sprachen nicht ungefähr von «Vatermord».

Zulauf für Zemmour

Maréchals Spiel mit dem Treuebruch kommt für Marine Le Pen im dümmsten Moment. Seit einigen Tagen schon setzen sich andere RN-Koryphäen zu Zemmour ab. Darunter ist auch Bruno Mégret, der sich im Verraten auskennt, nachdem er 1998 eine Konkurrenzpartei zu seinem Ziehvater Le Pen senior gegründet hatte. Auch Gilbert Collard, ein bisher loyaler Staradvokat von Marine Le Pen, hat letzte Woche bei Zemmour angedockt.

Eric Zemmour stört den Familienfrieden bei den Le Pens. Bild: keystone

Das ist aber alles noch nichts gegen einen Verrat innerhalb der Le Pen-Dynastie. Sogar Jean-Marie Le Pen eilt nun seiner Tochter ausnahmsweise zu Hilfe und erklärte, er wäre «enttäuscht» von Marion, wenn sie wirklich mit Zemmour gemeinsame Sache machen würde. Die «Kleine» lässt sich aber nicht so schnell weichkochen. Aus dem harten Holz des Patriarchen geschnitzt, errang sie schon mit 22 ein hart umkämpftes Abgeordnetenmandat in Südfrankreich. Später zog sie sich ohne Wahlniederlage aus der Politik zurück, aber wohl nur, um zu warten, bis sich ihre Tante verbraucht hatte. Jetzt mag Marion aber schon nicht mehr warten, den Stab der französischen Rechten zu übernehmen.

Maulwürfe und Tantenmörderinnen

Marine, die sich gelassen und geläutert geben wollte, zeigt erstmals im Wahlkampf Nerven und schimpfte:

«Sollen die, die gehen wollen, doch gehen. Aber dann bitte sofort!»

Zugleich attackieren ihre Sekundanten nun frontal Zemmour, den sie bisher ignoriert hatten. Der polemische Publizist suche im RN Leute «mit Geld» abzuwerben, dazu biete er ihnen Listenplätze für die im Juni folgenden Parlamentswahlen an, behauptet Le Pens Vize Jordan Bardella. Er verdächtigt Zemmour sogar, ein Maulwurf der Konservativen zu sein, mit der Aufgabe, Le Pen Stimmen wegzunehmen und ihren Einzug in die Stichwahl zugunsten der Republikanerin Pécresse zu vereiteln. Zemmour bezeichnet diese These als «erbärmlich» und droht mit einer Verleumdungsklage.

Und wer wird sich im ersten Wahlgang im April durchsetzen? Le Pen lag in den Umfragen bisher knapp vor Zemmour. Das war vor Marions Versuch des Tantenmordes mitten im Wahlkampf.