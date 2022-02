Frankreich «Nieder mit Emmanuel Macron, es lebe Russland»: Macron kämpft auch in Afrika gegen Putins Schatten Emmanuel Macron versammelt in Paris die Alliierten des französischen Truppeneinsatzes in Mali. Ziel ist ein koordinierter Kampf gegen Jihadisten – und gegen russische Söldner. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Treffen. Stefan Brändle, Paris 16.02.2022, 16.24 Uhr

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Bild: keystone

Was läuft in Mali, dem Schlüsselstaat Westafrikas?

In der Hauptstadt Bamako hat 2021 eine Junta aus Offizieren nach zwei Staatsstreichen die Macht übernommen. Gegen die internationalen Sanktionen schürt sie antikoloniale, antifranzösische Ressentiments. Ende Januar haben die Putschisten den französischen Botschafter des Landes verwiesen. Frankreich ist deshalb nicht länger bereit, Mali gegen die Islamisten zu verteidigen, zumal es an der Front wenig Erfolge gegen die sehr mobilen Wüsten-Jihadisten gibt.

Malis Machthaber Assimi Goïta. Bild: keystone

Was plant Macron konkret?

Der Präsident würde die Barkhane-Mission gerne beenden, um seinem Land ein «französisches Vietnam» oder «Afghanistan» zu ersparen. Andererseits hat Frankreich in seiner ehemaligen Kolonie bis heute starke wirtschaftliche Interessen. 7000 Franzosen leben und arbeiten in Mali. Viele bauen Bodenschätze wie Öl, Gold oder Uran ab. Deshalb kann Macron den Truppeneinsatz nicht einfach abblasen. Am Mittwochabend hat er afrikanische Alliierte (Niger, Tschad, Benin, Mauretanien) und europäische Partner (EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi) nach Paris eingeladen. Er will die französischen Soldaten und ihre afrikanischen und europäischen Verbündeten in andere Sahelstaaten wie Niger verlegen. Dieser Nachbarstaat Malis leidet auch unter den Jihadisten. Die Truppenstärker von «Barkhane» dürfte mittelfristig halbiert werden. Afrikanische Soldaten des Verbandes «G5 Sahel» und ein Dutzend europäische Staaten des Dispositivs «Takuba» sollen dafür mehr operative Aufgaben an der Front übernehmen.

Demo in Mali: «Das neokolonialistische, imperialistische und sklavenhalterische Regime Macrons». Bild: keystone

Was treiben die Russen in Westafrika?

Der Abzug aus Mali wird in Frankreich wie eine bittere Niederlage empfunden. Denn in die Bresche springt Russland. Wladimir Putin schickt seit längerem Waffen an die malische Armee. Die russische «Sicherheitsfirma» Wagner, die in Wahrheit aus Söldnern im Solde des Kreml bestehen, ist in Mali laut westlichen Geheimdiensten mit 400 Mann vertreten. Russische Hacker und Kommunikatoren führen in Bamako einen Propagandafeldzug gegen die Franzosen. An Demonstrationen verteilen sie Transparente mit Inschriften wie «Nieder mit Emmanuel Macron, es lebe Russland».

Demo in Bamako: Die rotweissblaue Flagge ist nicht mehr die französische, sondern die russische. Bild: keystone

Warum ist Mali wichtig für Europa?

Das strategisch zentrale Sahelland Mali ist grösser als Deutschland und Frankreich zusammen. Es galt bisher als Musterdemokratie. Die 94 Prozent Moslems waren sehr gemässigt und lebten friedlich mit den anderen Religionsgemeinschaften. Seit der Invasion der arabischer Islamisten kommt es allerdings zu religiösen und auch ethischen Spannungen – etwa zwischen nomadisierenden Hirten und sesshaften Bauern. Die aus Algerien und Libyen stammenden Jihadisten treten oft an die Stelle des malischen Staates, der zunehmend in Chaos und Korruption versinkt. Nachbarländer wie Burkina Faso geraten mehr und mehr in den Jihad. Laut der Uno sind 400'000 Menschen auf der Flucht. Der steigende Migrationsdruck dürfte bis nach Europa auswirken. Das ist das unausgesprochene Motiv des Barkhane-Einsatzes.