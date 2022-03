Macron zu seinen Wählern: Das Programm bin ich

Frankreich-wahl Macron sagt seinen Wählern trotz dünnem Ideenkatalog: «Das Programm bin ich» Drei Wochen vor den Präsidentschaftswahlen in Paris überfliegt Emmanuel Macron die Kampagne scheinbar mühelos. Sein grösster Gegner ist seine Überheblichkeit. Stefan Brändle, Paris 18.03.2022, 16.07 Uhr

Macrons Wahlslogan: Ich bin «mit Ihnen». Bild: EPA/IAN LANGSDON

In Europa herrscht Krieg, und Frankreich steht vor einer Schicksalswahl zwischen proeuropäischen Liberaldemokraten und Extrempopulisten mit Putin-Sympathien. Die Lage ist ernst - doch als Emmanuel Macron am Donnerstag vor die Presse trat, gab er sich locker, nonchalant und scherzend, wie einer, der die Wahl schon in der Tasche glaubt.

«Zusammengestiefelt»

Der seit 2017 amtierende Präsident war nach Aubervilliers in der Pariser Banlieue gekommen, um sein Wahlprogramm vorzustellen. Das Kernstück, die Rentenreform mit Ruhestand 65 (aktuell 62), hatte Macron schon in der ersten Amtszeit nicht geschafft. Neu will er die Erbschaftssteuern reduzieren; zum politischen Ausgleich gibt es soziale Massnahmen für alleinstehende Mütter sowie ein Existenzminimum (RSA) von 1000 Euro.

Marine Le Pen konsolidiert ihre zweite Position. Bild: AP Photo/Thibault Camus

Gerade mitreissend oder auch nur innovativ ist das Programm mitnichten: Politologen nennen es «kurzfristig zusammengestiefelt», die konservative Republikanerin Valérie Pécresse fühlt sich «abgekupfert». Doch das ist Nebensache. Durch die Blume sagt Macron nichts anderes als: «Das Programm bin ich.»

Mit seinem dünnen Ideenkatalog drückt er unfreiwillig aus, dass es derzeit nicht um Themen gehe, sondern um die Person. Das heisst um die Frage, wer Frankreich die nächsten fünf Jahre durch die unsicheren Zeiten führen werde. Europaminister Clément Beau erklärte, die Präsidentschaftswahlen erforderten eine «nationale Einheit, die der Staatspräsident verkörpert».

Klare Pole Position

Das heisst Emmanuel Macron. Der 44-Jährige Mittepolitiker führt in den Umfragen für den ersten Wahlgang am 10. April klar mit 30 Prozent. Vier Konkurrenten streiten sich um Platz zwei und damit den Einzug in die Stichwahl am 24. April.

Marine Le Pen hat dabei mit 18 Prozent leicht die Nase vor Linkenchef Jean-Luc Mélenchon. Die Rechtspopulistin hat erkannt, dass es nichts bringt, über Immigranten zu lästern; dafür gibt sie sich betont sozial. Pécresse und der Rechtsaussen Eric Zemmour sind dagegen auf 11 Prozent zurückgefallen.

Valérie Pécresse wirft Macron vor, er kopiere ihr bürgerliches Programm Bild: EPA/LUDOVIC MARIN

Macron erweist sich einmal mehr als gewiefter Wahlkämpfer. Er inszeniert sich als «Beschützer der Nation» (Beaune) über den Niederungen des Wahlkampfes und lässt sich zumindest vor dem ersten Wahlgang gar nicht erst auf TV-Streitgespräche ein. Dafür verteilt er in Ausübung seiner Funktion generöse Wahlgeschenke – hier ein paar Milliarden zur Senkung der steigenden Benzinpreise um 15 Cents, dort einen Teuerungsausgleich für die Beamtenschaft.

Die Revolution ist vertagt

Und natürlich profitiert er von seiner internationalen Aura, wenn er bei seinen fast täglichen Telefonaten mit Wladimir Putin, Joe Biden oder Wolodimir Selenski die «Stimme Europas» einbringt. Seine wichtigsten Konkurrenten haben Pech: Le Pen, Zemmour und Mélenchon sind als ehemalige «Putin-Versteher» in eklatanter Erklärungsnot, was ihrer Kampagne schadet.

Macron kommen dagegen die Umstände zugute – ein wenig wie in seinem ersten Wahlkampf von 2017, auch wenn heute unter umgekehrten Vorzeichen. Vor fünf Jahren schlug er als noch nicht vierzigjähriger Newcomer ein, der sein Bekenntnisbuch «Révolution» nannte und Frankreich zu reformieren versprach. Jetzt sind Politprofis mit Amtserfahrung gefragt, also auch Leute wie Macron eben.

Jean-Luc Melenchon, Hoffnungsträger der Linken. Bild: AP Photo/Thibault Camus

Davon zeugt auch der Vergleich mit seinen Vorgängern. Nicolas Sarkozy und François Hollande waren im Elysée in eine bodenlose Unpopularität gestürzt und fast aus dem Elysée gejagt worden, weil die Franzosen neue Gesichter wollten.

Dieses Los hätte auch Macron blühen können: Mit herablassenden, wenn nicht arroganten Sprüchen machte er sich im Volk sehr unbeliebt. In unwägbaren Zeiten wie diesen ist es für Macron aber plötzlich ein Vorteil, als Elysée-Veteran dazustehen. Sogar die Pandemie hat seine Stellung als Krisenmanager noch gestärkt; das anfängliche französische Fiasko mit den Schutzmasken ist längst vergessen.

Alles schon gelaufen?

Trotzdem ist Macron noch nicht gewählt. Seine unübersehbare Tendenz, die Wiederwahl als Formalität zu betrachten, kann sich als Bumerang erweisen. Nichts verabscheuen die französischen Wähler mehr als die Vorwegnahme des Urnenresultates – also Macrons Wiederwahl – durch die Medien und Umfrageinstitute.

Des Weitern hat Le Pen gute Chancen, wie schon 2017 in die Stichwahl gegen Macron zu kommen. Laut allen Umfragen lehnen die Französinnen und Franzosen dieses Wiederholungsszenario aber grossmehrheitlich ab. Daraus schöpfen Mélenchon oder Pécresse Hoffnung, die in den Umfragen nicht unbedingt zum Ausdruck kommt.

Eric Zemmour hat als «Putinist» Umfragestimmen verloren. AP Photo/Michel Euler