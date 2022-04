frankreich-wahl Politisches Dynamit – Verfassungsrechtler sagt: «Was Marine Le Pen vorschlägt, ist eine Art Staatsstreich» Im Schlussspurt der Präsidentschaftswahlen fragt sich Frankreich und die Welt, wie es wäre, wenn Marine Le Pen wirklich ins Elysée einzöge. Die Aussichten wären nicht rosig. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 24.04.2022, 12.00 Uhr

Gut gelaunt wie eine gewählte Präsidentin: Marine Le Pen. Bild: Keystone

In den letzten Umfragen vor der Stichwahl an diesem Sonntag erhöhte Emmanuel Macron seinen Vorsprung auf Le Pen leicht – ihm werden nun 55 bis 57 Prozent Stimmen gutgeschrieben. Zugleich häuften sich besorgte Appelle an die Wählerschaft. Einhelliger Tenor: Es gebe am Amtsinhaber sicher viel auszusetzen, doch die Alternative wäre bedeutend schlimmer.

«Spaltung und Gewalt»

Der Grünen-Kandidat Yannik Jadot rief dazu auf, «ohne Zögern, ohne Ambivalenz, in aller Klarheit» für Macron zu stimmen. Der Chefredaktor der Zeitung «La Croix» (Das Kreuz), Jérôme Chapuit, wandte sich direkt an seine katholischen Leser, die laut der Analyse des ersten Wahlgangs fast ebenso häufig für die Populistin wie für den Präsidenten eingelegt hatten. Le Pen liege auf der gleichen Linie wie Donald Trump und Wladimir Putin, sagte Chapuit per Video; doch spätestens seit dem Ukraine-Krieg wüssten nun alle, dass Nationalismus nur zu «Spaltung und Gewalt» führe.

Das TV-Duell von Mittwochabend hatte zwar keinen eindeutigen Sieger ergeben. Le Pen gab sich bis zum Schluss betont präsidial und erklärte, Macron habe sich eines Präsidenten «unwürdig» verhalten, indem er «nonchalant, herablassend und grenzenlos arrogant» diskutiert habe. Publikumsreaktionen legen dagegen die Annahme nahe, dass einige Franzosen gemerkt haben, welche Gefahr Le Pens Vorschläge für den zivilen Frieden im Land darstellen würden.

Emmanuel Macron auf einem seiner letzten Wahlkampfauftritte Bild: keystone

Der bekannte Verfassungsrechtler Dominique Rousseau geht am weitesten: «Was Marine Le Pen vorschlägt, ist eine Art Staatsstreich», sagte er, um anzufügen:

«Die Umsetzung ihres Wahlprogamms würde das Kulturerbe der Aufklärung und der französischen Revolution über den Haufen stürzen.»

Im Visier hat Rousseau das zentrale Versprechen Le Pens, die «préférence nationale» einzuführen. Dieser «nationale Vorrang» für Franzosen gegenüber Ausländern gälte für die Arbeitssuche, Sozialwohnungen und andere Sozialhilfen. Er wäre nicht nur ein Verstoss gegen die «égalité», sondern auch gegen Völker- und EU-Recht. Im besten Fall würde er zu einem jahrelangen internationalen Rechtsstreit führen, im schlimmsten Fall zum EU-Austritt Frankreichs.

Warum das? Le Pen will die Neuerung per Volksabstimmung absegnen lassen und in die Verfassung einschreiben. Damit der Pariser Verfassungshof das Vorhaben mit Verweis auf das Gleichheitsgebot nicht stoppen kann, will Le Pen vorgängig eine weitere Bestimmung in die Verfassung aufnehmen lassen: Der «Conseil constitutionnel» soll Volksabstimmungen in keinem Fall für verfassungswidrig erklären können.

"Keine Le Pen im Elysée": Proteste gegen die rechte Kandidatin. Bild: keystone

Dafür müssten aber die beiden Parlamentskammern ihr Plazet geben. Das scheint sehr unrealistisch: Selbst wenn Le Pens «Rassemblement National» (RN) im Juni die Wahlen in die Nationalversammlung gewänne, könnte der konservativ dominierte Senat – wo derzeit keine Wahlen anstehen – die Verfassungsänderung verhindern.

Sicher ist, dass der Rechtsstreit Frankreichs Politik auf Monate hinaus blockieren würde. Und dazu auch die EU. Denn der nationale Vorrang für französische Arbeiter widerspricht auch europäischem Recht. Deshalb will Le Pen generell den Vorrang des nationalen Rechts vor europäischem oder internationalem Recht in der französischen Verfassung festschreiben.

Frexit um Umwegen?

Das ist – neben dem «nationalen Vorrang» - der zweite Kernpunkt Le Pens. Als Präsidentin Frankreichs ginge sie damit noch weiter als Polen, wo das Verfassungsgericht einzelne europäische Bestimmungen als unvereinbar mit der polnischen Verfassung erklärt hat. Le Pen bekämpft das ganze völkerrechtliche Prinzip, dass einmal ratifiziertes internationales Recht über nationalem Recht steht.

Macron macht als einer von wenigen Wahlkampf mit Europa. Bild: keystone

Die Folgen wären unabsehbar. Die Rechtsunsicherheit wäre vollkommen und die EU kaum mehr handlungsfähig. Es sei denn, Frankreich träte aus der EU aus. Doch auch wenn das schwergewichtige Gründungsmitglied Frankreich den Rückzug anträte, gefolgt vielleicht von Ungarn und Polen, wäre die EU am Ende.

Marine Le Pen zu Besuch bei Viktor Orbán. Keystone

Offiziell will Le Pen keinen «Frexit» mehr. Proeuropäer wie Macron werfen ihr aber vor, sie strebe den Austritt auf Umwegen an. So will sie auch die Europäische Menschenrechtskonvention nicht mehr voll befolgen. Dabei ist dieser Text eine offizielle Bedingung für die Mitgliedschaft in der EU.

Die Pariser Zeitung «Le Monde» schreibt mit Blick auf die Entmachtung des Verfassungshofes, Le Pens Wahlprogramm wäre ein «coup de force», ein Gewaltstreich. Und für die EU ist es politisches Dynamit. Schwerste Spannungen zwischen Paris und Brüssel wären nur der Anfang. Die Wirtschaft des Kontinentes würde zweifellos noch mehr leiden als das heute schon der Fall ist.

In Frankreich selbst wäre Feuer im Dach, wenn Le Pen ihre Idee umsetzen wollte, das islamische Kopftuch aus dem ganzen öffentlichen Raum – inklusive Strasse – zu verbannen. Macron befürchtet für diesen Fall einen «Bürgerkrieg», wie er im TV-Duell sagte.

Vorbei wäre es auch mit der mühsam aufrechterhaltenen EU-Einheit gegenüber Moskau. Le Pen schlägt dem Westen eine «Partnerschaft mit Russland» vor, «wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist». Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski verbat sich zwar eine Wahlempfehlung, sagte aber, er möchte seinen Gesprächspartner Macron «nicht verlieren». Explizit für Macron sprach sich der inhaftierte Putin-Gegner Alexej Nawalny aus.

