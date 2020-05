Frau von Multimillionär Tom Hagen verschwunden – Verdächtiger wieder frei Die Polizei in Norwegen hat einen Verdächtigen freigelassen, der im Zusammenhang mit dem rätselhaften Verschwinden der Frau des Multimillionärs Tom Hagen festgenommen worden war. 10.05.2020, 15.48 Uhr

Mit diesem Foto suchte die Polizei nach der vermissten Anne-Elisabeth Hagen. (Bild: Keystone)

(dpa) Die Vorwürfe gegen den etwa 30 Jahre alten Mann seien teilweise fallengelassen worden, hiess es am späten Samstagabend in einer Mitteilung. Ihm war zunächst zur Last gelegt worden, die Frau von Multimillionär Tom Hagen getötet zu haben oder an der Tötung beteiligt gewesen zu sein. Er werde aber weiterhin der Mittäterschaft bei einer Entführung beschuldigt, hiess es. Der Mann selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.