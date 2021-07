Die Engländer in Ekstase: Sie haben es ins Finale geschafft

Sie steigen auf Doppeldeckerbusse, singen und tanzen: England nach EM-Sieg gegen Dänemark in Ekstase

Es ist das erste Mal seit 55 Jahren, dass England wieder in einem grossen Finale steht. Die Three Lions siegten am Mittwoch gegen Dänemark mit 2:1. Danach gab es für die englischen Fans kein Halten mehr.