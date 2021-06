G7 spenden eine Milliarde Impfdosen – und feiern die Post-Trump-Ä

Unter sich G7 spenden eine Milliarde Impfdosen – und feiern die Post-Trump-Ära Hilfsorganisationen kritisieren den Impfstoff-Entscheid des Länderverbundes als nutzlose «Wohltätigkeitsaktion». dpa 11.06.2021, 19.14 Uhr

Windige Angelegenheit: die G-7-Staatschefs und die EU-Spitzen am Freitag an der Küste von Cornwall. Bild: Getty Images (11. Juni 2021)

Nach Jahren der Krise ziehen die USA und ihr neuer Präsident Joe Biden mit den anderen führenden westlichen Demokratien wieder an einem Strang. Kanzlerin Angela Merkel sagte am Freitag im südwestenglischen Cornwall, Biden «repräsentiert das Bekenntnis zum Multilateralismus, das uns in den letzten Jahren gefehlt hat».