Hitzewelle in Griechenland, Italien und Türkei

Gefährlicher Klimawandel 47 Grad und mehrere Tote: Hitzewelle trifft Griechenland, Italien und Türkei mit voller Wucht Das Thermometer klettert in den beliebten Ferienländern immer höher. In Griechenland geht die Angst vor langen Stromausfällen um, weil die Klimageräte überall auf Hochtouren laufen. 02.08.2021, 13.43 Uhr

Eine Touristin verfolgt eine traditionelle Wachablösung in der Athener Altstadt. In Griechenland klettern die Temperaturen heute auf bis zu 47 Grad. Keystone

(dpa) Griechenland, Italien und die Türkei werden seit Tagen von den Folgen des Klimawandels heimgesucht. Brände und unerträgliche Temperaturen sind die Symptome, betonen Wetterexperten immer wieder. Nach einem Wochenende mit Werten um die 44 Grad steigen die Temperaturen in Griechenland von Tag zu Tag weiter. Für Montag und Dienstag erwartete das Wetteramt bis zu 47 Grad.

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien toben Brände. Rom bat bereits um europäische Hilfe. Und in der Türkei kämpfen Tausende Einsatzkräfte den sechsten Tag in Folge gegen Wald- und Buschbrände in der Mittelmeerregion. Acht Menschen starben.

Ein türkischer Feuerwehrmann kämpft in der Region Marmaris gegen die Flammen. Keystone

Dagegen konnte die Feuerwehr in Griechenland unter dem Einsatz von Löschflugzeugen und Hubschraubern einen Grossbrand auf der Urlaubsinsel Rhodos am Montag unter Kontrolle bringen. Hotels und andere touristische Anlagen waren nicht betroffen, wie der Zivilschutz in Athen am Montag mitteilte. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sagte in einer Fernsehansprache:

«Es ist die schlimmste Hitzewelle seit 1987.»

Die Brandgefahr bleibe sehr hoch, fügte er hinzu.

Italien ruft andere Länder zu Hilfe auf

Der Chef der italienischen Zivilschutzbehörde beantragte die Aktivierung des europäischen Mechanismus, mit dem aus anderen EU-Ländern zum Beispiel Löschflugzeuge zur Unterstützung nach Italien kommen könnten, wie es in einer Mitteilung von Sonntagnacht hiess. «Gestern hatten wir einen dramatischen Tag», sagte Fabrizio Curcio am Montag im italienischen Privatfernsehsender Canale 5.

Strand-Touristen im italienischen Tropea flüchten sich in den Schatten. Keystone

Auf ihrem Telegram-Kanal teilte die italienische Feuerwehr mit, dass sie in dieser Waldbrandsaison seit dem 15. Juni landesweit rund 37'400 Einsätze wegen Wald- und Buschbränden hatte. Das seien 16'000 mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Besonders betroffen seien Sizilien, Apulien und Kalabrien.

Keine Waschmaschinen, keine Backöfen

In der Türkei waren weiter Tausende im Einsatz gegen Wald- und Buschbrände. Von 132 Bränden seien 125 unter Kontrolle gebracht worden, sagte der Minister für Forst- und Landwirtschaft, Bekir Pakdemirli, am Montag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die Europäische Union schickt derweil Unterstützung in die Türkei. Drei Löschflugzeuge, eines aus Kroatien und zwei aus Spanien, seien mobilisiert worden, hiess es in einer Mitteilung der EU-Kommission.

Eine grosse Sorge der Regierung in Athen ist derweil, dass es zu mehrstündigen Stromausfällen kommen könnte. Unzählige Klimaanlagen laufen seit Tagen ununterbrochen auf Hochtouren. Das Energieministerium rief alle Bürger dazu auf, die Anlagen nicht auf die niedrigste Temperatur einzustellen. «26 Grad und nicht mehr», hiess es. Auch das Kochen mit Öfen sollte vermieden werden. Waschmaschinen sollten um die Mittagszeit - wenn der Energieverbrauch am höchsten ist - nicht benutzt werden.

Unklar war, wann die Hitze nachlässt. Einige Meteorologen befürchteten, die hohen Temperaturen könnten noch einige Tage andauern. Dies sei sehr gefährlich vor allem für ältere Menschen und Kleinkinder. «Vorsicht! Der Hitzeschlag lauert», warnen immer wieder Ärzte im griechischen Rundfunk.