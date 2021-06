Biden umgarnt die EU: Probleme bleiben bestehen

GIPFELTREFFEN Nach Bulldozer Trump bringt Biden der EU Streicheleinheiten – doch die Probleme sind damit noch nicht gelöst Trump zeigte sich als Fan des Brexits und brach einen Handelskrieg mit der EU vom Zaun. US-Präsident Joe Biden will die Wogen wieder glätten. Doch in Luft auflösen tun sich die Probleme nicht. Remo Hess, Brüssel 15.06.2021, 14.37 Uhr

Nach seinem Treffen mit den Nato-Regierungschefs am Montag ist US-Präsident Joe Biden heute Dienstag in der EU-Hauptzentrale bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel zu Gast. Das Ziel heisst auch hier: Den Flurschaden ausbessern, den sein Vorgänger Donald Trump in seinen vier Amtsjahren angerichtet hat.

Sehr zum Missfallen der Europäer sass mit Trump ein US-Präsident im Weissen Haus, der sich selbst als «Brexit-Fan» bezeichnete und die Briten ermunterte, ohne Deal vom Verhandlungstisch aufzustehen. Trump beschuldigte die EU auch, Amerika über den Tisch zu ziehen und in Sachen Handelsbilanz sogar «schlimmer als China» zu sein. Trump zettelte einen Handelskrieg an und verhängte Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte.

Kein "Sofa-Gate", jeder hat einen Stuhl: US-Präsident Joe Biden (links) mit EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissions-Chefin Ursula von der Leyen. European Union

Rhetorische Streicheleinheiten aber Differenzen bleiben

Joe Biden gibt sich nun Mühe, Europa wieder als Partner und Freund zu gewinnen. Er finde, die Europäische Union sei ein «unglaublich starkes und dynamisches Gebilde», das er «sehr unterstütze», so Biden während des G7-Gipfel in England. Bei seiner Ankunft bei von der Leyen und Michel in Brüssel sagte Biden, die EU und die USA hätten «grosse Möglichkeiten zur Zusammenarbeit» und im Gegensatz zu Donald Trump finde er, die USA hätten ein «überwältigendes Interesse an einer guten Kooperation mit der EU».

Doch trotz der netten Worte von beiden Seiten gibt es handfeste Probleme, die auch nach dem Gipfeltreffen fortbestehen dürften. Eine Auswahl:

Handelskonflikt:

Seit mittlerweile 17 Jahren liegen sich die EU und die USA wegen Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing in den Haaren. Beide Seiten werfen einander vor, ihre Flugzeugriesen mit ungerechtfertigten Staatshilfen zu begünstigen. Trotz eifrigen Verhandlungen im Vorfeld des Biden-Besuchs konnte der Streit bis zur Stunde noch nicht gelöst werden. Ebenso ungelöst ist der Konflikt um die von Trump verhängten Stahl- und Aluminiumzölle. Biden zögert, die protektionistische Massnahme zum Schutz der US-Industrie zurückzunehmen. Denn während es bei Trump noch «America first!» hiess, lautet das Motto unter Biden «Buy american!» («Kauf amerikanisch!»)

Nordstream 2:

Die von Deutschland vorangetriebene Nordstream-2-Gaspipeline mit Russland ist den USA ein Dorn im Auge. Zwar verzichten die Amerikaner für den Moment auf Sanktionen. Aber der Streit ist alles andere als beigelegt.

Digitalsteuer:

Die EU möchte die grossen US-Tech-Firmen wie Google, Amazon, Apple oder Facebook mit einer Digitalsteuer belegen. Mittlerweile zeichnet sich im Rahmen der Organisation für Wirtschaft und Zusammenarbeit OECD ein koordiniertes Vorgehen ab. Aber das Thema birgt noch viel transatlantisches Konfliktpotenzial.

Patentschutz:

Die EU und vor allem Deutschland wehrt sich dagegen, den Patentschutz auf die Corona-Impfungen aufzuheben, wie es die Biden-Administration vorschlägt. Immerhin sind europäische Firmen wie BioNtech bei der Entwicklung der neuartigen mRNA-Impfstoffe führend. Frankreich hingegen ist für eine Aufhebung des Patentschutzes.

Beziehungen zu China:

Wie die Nato-Staaten auf militärischer Ebene möchte Joe Biden Europa in wirtschaftlicher Hinsicht in eine Allianz gegen China einbinden. Dass die EU beim ausgehandelten, aber noch nicht ratifizierten Investitionsabkommen mit China vorangeprescht ist, hat man in Washington als Affront empfunden. In der EU ist man darum bemüht, eine Balance zu wahren und will China neben einem «systemischen Rivalen» immer auch als «Partner »beschreiben. Gleichwohl wird sich die EU mit den USA zur Einsetzung eines gemeinsamen «Handels- und Technologierats» entschliessen. Es geht darum, gemeinsame Standards für die Entwicklung wichtiger Zukunftstechnologien wie der künstlichen Intelligenz zu setzen und eine Gegenmacht zu China in diesem Bereich aufzubauen.