Gipfeltreffen Und wieder wehte der Geist von Genf – so verlief das Treffen zwischen Putin und Biden 3 Stunden und 45 Minuten lang diskutierten Joe Biden und Wladimir Putin am Mittwoch in Genf über alles, was zwischen den beiden Ländern steht. Konkrete Ergebnisse gab’s wenige, die Gemütslage aber war nach dem Genfer Gipfel heiter. Nur auf die Frage nach Putins Seele wollte Biden partout nicht antworten. Samuel Schumacher, Genf 16.06.2021, 22.38 Uhr

Kurz vor dem Gipfel: Bundespräsident Guy Parmelin empfängt Putin und Biden in Genf. Bild: Keystone

Vor sechs Jahren noch kümmerte sich der Weinbauer Guy Parmelin auf dem elterlichen Hof in Bursins um saftige Früchte. Am Mittwoch empfing er 35 Kilometer von seinem schmucken Heimatdorf entfernt zwei der mächtigsten Männer der Welt zum Genfer Gipfel und wünschte ihnen «fruchtbare Gespräche». Parmelin hielt sein Grusswort vor der prächtigen Villa La Grange kurz und knapp: «Willkommen in der Stadt des Friedens», sagte er zu Wladimir Putin und Joe Biden. «Ich wünsche Ihnen beiden fruchtbare Gespräche. Das ist im Interesse Ihrer beiden Länder und der ganzen Welt.» Um 13:25 Uhr schüttelten sich der Kreml-Chef und der US-Präsident lächelnd die Hand, dann verschwanden die beiden in der Bibliothek des Genfer Prachtbaus und bleiben da für 3 Stunden und 45 Minuten sitzen.

Gerangel gab es nur zwischen russischen und amerikanischen Journalisten, die sich die besten Plätze für die kurze Foto-Session streitig machten. Biden und Putin aber blieben friedlich– sagten sie am Abend an ihren beiden Auftritten vor der versammelten Weltpresse. «Wir hatten keinen Kumbaya-Moment», sagte Biden nach dem Treffen, «aber der Tonfall war positiv, die Gespräche gut.»

Einen gemeinsamen Gang vor die Medien, wie ihn US-Präsident Donald Trump und Putin nach ihrem Treffen in Helsinki im Sommer 2018 inszenierten, gab es am Mittwoch trotzdem nicht. Putin hätte sich das zwar gewünscht, doch Biden winkte ab: Die Verhandlungen sollen im Fokus stehen, nicht die paar gemeinsamen Minuten im Rampenlicht, sagte der 78-Jährige.

Der Ablauf des Treffens in Bildern:

12.35 Uhr: Der rote Teppich wird noch ein letztes Mal gereinigt. AP Photo 12.53 Uhr: Präsidentenparade Putins Autokarawane kommt zuerst, Biden folgt kurz darauf. 13.42 Uhr: Fototermin Die zwei Staatsmänner stellen sich zuerst den Fotografen. Keystone 14.08 Uhr: Das Treffen läuft. Die Villa La Grange ist abgeriegelt. Alles wartet gespannt. Keystone 15.44 Uhr: Medienpulk ruht Über 1200 Medienleute haben sich akkreditiert. Keystone 17.00 Uhr: Das Ende naht: Bald ist der Gipfel Geschichte und Genf den Stacheldraht los. Keystone

Klaus Schwab und die Schweiz-Liebe des CNN-Stars

Kein versöhnlicher Auftritt der verfeindeten Weltmächte vor den Kameras der rund tausend angereisten Journalistinnen also. Doch der Genfer Gipfel war dennoch ein voller Erfolg für die Schweiz. Bundespräsident Guy Parmelin mag am Dienstagabend bei seinem Auftritt mit Joe Biden gewirkt haben wie ein strebsamer Schulbub, die Kantonspolizisten auf den Strassen mögen nebst den Sicherheitsapparaten der Amerikaner und der Russen ausgesehen haben wie herzige Statisten, und der amerikanische Starjournalist Wolf Blitzer von CNN mag mit seinen begeisterten Twitter-Posts über Genfer Schwäne und Springbrunnen das Bild der kitschigen Postkarten-Schweiz zusätzlich genährt haben: Doch genau wegen dieser verlässlich-stabilen Harmlosigkeit hat sich die Schweiz einmal mehr gegen Mitbewerber wie die Stadt Wien durchgesetzt, als es darum ging, wo der wohl wichtigste politische Gipfel der nun jüngeren Vergangenheit stattfinden soll.

Aus Kreisen der US-Delegation hiess es, dass auch Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums WEF und persönlicher Bekannter von Putin und Biden, sich erfolgreich für Genf ins Zeug gelegt haben soll.

Anzugträger Biden kapitulierte vor dem Sommerklima

Erstaunlich war, mit welcher Gelassenheit die meisten Genferinnen und Genfer die Einschränkungen hingenommen haben, die viele der 200'000 Einwohner mindestens indirekt betroffen hatten. Abgesperrte Spazierwege rund um das Hotel Intercontinental, wo Joe Biden nächtigte? Verständliches Schulterzucken in der Nachbarschaft. Gesperrte Stadtstrände, weil es die Sicherheitsdelegationen der Amerikaner und Russen so wollen? Geht in Ordnung, trotz 31 Grad und perfekten Sommerwetters. Homeoffice-Empfehlung und virtuelle Uni-Vorlesungen, weil man den Verkehr in der Stadt reduzieren wollte? Ok, kennt man ja schon aus den strengen Coronazeiten. Kaum Kunden in den Beizen, weil die meisten Strassen im Quartier Eaux-Vives gesperrt sind. Na ja, «pas grave», meint die Inhaberin eines Panini-Restaurants.

Eine Passantin fotografiert die Ankunft von Vladimir Putin. Bild: Keystone

Gelohnt hat sich der Aufwand allemal, fand US-Präsident Joe Biden. Um 19.20 Uhr trat er im Parc des Eaux-­Vives vor die Medien und erzählte sichtlich gelassen über den Austausch mit Putin. «Es gibt einfach keinen Ersatz für persönliche Treffen», sagte Biden und zog seinen Kittel aus: «Heiss hier!»

Er erzählte von den Abrüstungsvereinbarungen mit Russland, von seinen mahnenden Worten an Putin zu Alexej Nawalny, von einer Abmachung über humanitäre Lieferungen ans Bürgerkriegsland Syrien und einer Rückkehr zum Minsker Friedensvertrag, mit dem man den Konflikt in der Ukraine beenden wolle. Er habe Putin gewarnt, dass die USA harsch reagieren werden, wenn Russland mit den Cyberangriffen auf amerikanische Firmen und Institutionen nicht aufhören werde. Wie? «Putin weiss jetzt, dass wir selber ziemlich mächtige Cyber-Möglichkeiten haben. Er weiss nicht, welche, aber er weiss, dass ich die einsetzen werde, wenn die Angriffe nicht aufhören», sagte Biden.

«Und das Letzte, was Putin jetzt will, ist ein neuer Kalter Krieg.»

Der US-Präsident schien sichtlich zufrieden mit sich und dem Status der Weltenlage am Mittwochabend. Er habe versucht, Putin seine Perspektive auf gewisse Dinge zu vermitteln, sagte Biden und wirkte wie ein Vater, der dem ungezogenen Sohn kurz zuvor ein letztes Mal in verständnisvoll-deutlicher Art erklärt hatte, wie die Hausordnung lautet. Nach 30 Minuten setzte Biden seine Piloten-Brille auf, bedankte sich und ging. Die Frage, ob er denn diesmal eine Seele entdeckt habe, als er Putin in die Augen sah (nach ihrem letzten Treffen 2011 in Moskau folgerte Biden noch, Putin sei ein seelenloser Mensch), beantwortete er nicht mehr.

Keystone

Was Putin über den Menschen Joe Biden denkt

Wladimir Putin sass zu diesem Zeitpunkt bereits im Flieger zurück Richtung Moskau. Kurz vor Biden hatte auch der Kreml-Chef zur Weltpresse gesprochen und seine Einschätzung des Gipfels abgegeben.

AP

Cyberangriffe? Er doch nicht! Nawalny? Selber schuld, muss halt nicht kriminell werden. Menschenrechte in Russland? «Was ist denn mit den 400 verhafteten Bürgern, die am 6. Januar ihre politischen Forderungen [ins Kapitol in Washington] trugen? Viele wurden verhaftet, kriegten lange Gefängnisstrafen, wurden als einheimische Terroristen bezeichnet», entgegnete Putin auf die Frage einer amerikanischen Journalistin nach den vielen verhafteten und ermordeten Kreml-Kritikern.

Putins Pressekonferenz war ein reinrassiges Ablenkungsmanöver. «Whataboutism» sagt man in Joe Bidens amerikanischer Heimat der Taktik, sämtliche Vorwürfe an sich abprallen zu lassen und den Absender etwelcher Kritik zu beschuldigen, selber kaum besser zu sein. Putin ist ein Meister darin. Das hat der 68-Jährige in Genf einmal mehr unter Beweis gestellt.

Diesen Biden aber, den finde er einen feinen Kerl, liess der Kreml-Chef durchblicken. «Sehr ausgeglichen, sehr erfahren.» Der US-Präsident habe von den Ratschlägen seiner Mutter erzählt und seine Familie oft erwähnt. Putin betonte:

«Wir haben dieselbe Sprache gesprochen. Wir haben eine gute Verbindung aufgebaut»

Guy Parmelin zieht ein vorsichtiges Fazit

Und jetzt, was bleibt? Abrüstungsgespräche wird’s geben, die Botschafter werden auf ihre jeweiligen Posten in den Hauptstädten zurückkehren, die sie als Protestaktion verlassen hatten. Man werde in «drei bis sechs Monaten» schauen, wo man stehe, betonte Biden. Gegenseitige Einladungen nach Washington oder Moskau habe es aber noch keine gegeben.

Und was sagt Guy Parmelin? War’s so fruchtbar wie erhofft? Hat der Gipfel der Schweiz gutgetan? «Fragen Sie mich am 31. Dezember wieder, dann kann ich Ihnen das beantworten», sagte der SVP-Politiker, der noch bis Ende Jahr als Bundespräsident amtet. Sein Kollege Ignazio Cassis wurde deutlicher: «Der Gipfel war gut für die Schweiz und die Welt», schlussfolgerte der Aussenminister.

Samuel Schumacher

In Genf werden die Stacheldrahtrollen und Absperrgitter bald schon verschwunden sein. Die Badestrände werden bevölkert, die Beizen gestürmt, die Quartierstrassen wieder belebt. Der Geist von Genf wehte durch die Stadt, mal wieder. Und vielleicht weht er ja weiter in Washington, Moskau, oder wo auch immer die «guten Dienste» der Schweiz als Nächstes gefragt sein sollten.