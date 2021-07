Aus für Diesel und Benzin bis 2035: EU-Klimapaket im Schnellcheck

GREEN DEAL Aus für Verbrennungsmotor bis 2035: Das EU-Klimapaket im Schnellcheck Das Ziel ist klar: Netto null Treibhausgas in Europa bis ins Jahr 2050. Auf dem Weg dahin muss die Wirtschaft komplett umgekrempelt werden. Wie? Darüber wird noch viel gestritten. Hier kommen sechs Antworten zum EU-Klimapaket. Remo Hess aus Brüssel 14.07.2021, 18.43 Uhr

Ab 2035 sollen keine herkömmlichen Verbrennungsmotore mehr vom Band laufen, so der Plan der EU-Kommission. Keystone

Die Europäische Union will sich an die Spitze des globalen Klimaschutzes katapultieren und den Kontinent bis ins Jahr 2050 komplett CO 2 -neutral gestalten. «Es ist unsere Antwort auf den Klimawandel», so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch. Ihr Vize und Klimaverantwortliche Frans Timmermans rechnet mit viel Widerstand und damit, dass es «verdammt hart» werden würde. Den grünen Wandel «fair und gerecht» zu gestalten, sei die allergrösste Herausforderung.

Hier sind die Eckpunkte des EU-Klimapakets:

Ende des Verbrennungsmotors bis 2035

Der Strassenverkehr mit Diesel- und Benzinfahrzeugen macht ungefähr einen Viertel des CO 2 -Austosses in Europa aus. Bis ins Jahr 2035 soll nun kein Auto mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor mehr auf den Markt kommen. Als Ersatz sollen E-Autos und Wasserstofffahrzeuge dienen. Dazu muss auch das Ladestellennetz stark ausgebaut werden. Auf 150 Milliarden Euro schätzt die EU-Kommission die Kosten, damit alle 60 Kilometer eine E-Ladestelle entsteht.

2. Neue Gebäudestandards und höhere Heizkosten

Rund 40 Prozent der Energie in Europa fliesst in den Gebäudesektor. Vor allem Öl- und Gasheizungen sind grosse CO 2 -Treiber. Ein weiteres Problem sind Wärmeverluste. Neue Effizienzvorgaben bei Bau und Renovation sollen dem entgegenwirken. Zudem soll der Gebäudesektor an den CO 2 -Emissionshandel angeschlossen werden. Konsequenz ist, dass Heizen mit Öl oder Gas teurer wird.

Fliegen kostet mehr

Die Steuerbefreiung für Flugbenzin soll abgeschafft und innerhalb Europas eine Kerosinsteuer eingeführt werden. Damit und mit zusätzlichen Massnahmen wird das Fliegen für Konsumenten teurer.

Grenzsteuer für CO 2 -Importe

Um die höheren Abgaben und Belastungen für die europäische Wirtschaft zu kompensieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, soll eine CO 2 -Grenzzoll eingeführt werden. Dieser soll in einem ersten Schritt für ressourcenintensive Industrien wie Stahl, Zement oder Düngemittel gelten. Die Herausforderung wird sein, die Steuer konform mit den Regeln der WTO-Welthandelsorganisation zu gestalten und keine Handelskonflikte mit China und den USA zu provozieren.

Sozialfonds soll die Schwächsten stützen

Der grüne Umbau der Wirtschaft kommt mit einem Preis, der vor allem einkommensschwache Schichten zu treffen droht. Die EU-Kommission schlägt deshalb einen Sozialfonds von 72 Milliarden Euro über sieben Jahre ab 2025 vor, der die höheren CO 2 -Preise abfedern soll. Die Mitgliedsstaaten sollen den Fonds einseitig auf das Doppelte aufstocken.

Noch längst nicht beschlossene Sache