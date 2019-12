Greta ist wieder zurück in Europa

Greta Thunberg ist von ihrer Reise über den Atlantik zurückgekehrt. Ihr Schiff legte am Dienstag im Hafen von Lissabon an. Nach ihrem Trip nach Amerika im Sommer ist war die Klimaaktivistin drei Wochen auf dem Meer unterwegs, um an der Weltklimakonferenz in Madrid teilzunehmen.

Visthanna Vimalakanthan 03.12.2019, 15.54 Uhr