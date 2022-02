Fähre vor Korfu - Menschen werden vermisst

Griechenland Brennende Fähre: Suche nach Vermissten ohne Ergebnis Die Hoffnung, Vermisste in der brennenden italienischen Fähre vor der Insel Korfu zu finden, schwindet. Auf dem schwer beschädigten Schiff herrschen Temperaturen, die Suchaktionen auf den Decks unmöglich machen. Über die Ursachen des Brandes herrscht noch Unklarheit. Aktualisiert 19.02.2022, 11.47 Uhr

(dpa) Die Suche nach Vermissten auf der seit Freitag brennenden italienischen Autofähre «Euroferry Olympia» in der südlichen Adria dauerte am Samstag an. Von den zwölf Menschen, die auf der offiziellen Liste der vermissten Passagiere sind, fehlte jede Spur, berichtete der staatliche griechische Rundfunk. Die Rettungsaktion werde nach wie vor durch die extrem hohen Temperaturen auf den Decks der Fähre erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht, berichteten Reporter vor Ort.