GB News will die BBC zerstören

GB News Grossbritannien kriegt seinen «Fox News»-Verschnitt – und Boris Johnson ist begeistert Der Sender «GB News» will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk BBC zunichtemachen. Der Auftakt ist geglückt. Sebastian Borger, London 21.06.2021, 05.00 Uhr

Andrew Neil will Grossbritanniens Medienlandschaft aufwühlen – mit 72. AP

Wer in Grossbritannien den Fernsehkanal 236 einschaltet, sieht derzeit wenig und hört noch weniger. Auf dem Bildschirm erscheint eine düstere Schrankwand mit Büromobiliar, dazu ein künstlich aussehender Blumenstrauss. Im Vordergrund dieses Zimmers sitzt immer mindestens ein Mensch und spricht in die Kamera, wobei Bild und Ton nur selten ganz übereinstimmen. Wer verstehen will, was die Damen und Herren zu sagen haben, muss das Volumen kräftig aufdrehen.