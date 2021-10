David Amess' Ermordung löst Sicherheitsdebatte in London aus

Grossbritannien Nach Mordanschlag: Politikerinnen fürchten um ihre Sicherheit – Innenministerin macht Facebook mitverantwortlich Die Ermordung des britischen Abgeordneten David Amess löst eine heftige Debatte aus. Forderungen werden laut, dass Politiker ihre Wählerschaft nicht mehr treffen sollen. Sebastian Borger, London 17.10.2021, 16.28 Uhr

Labour-Chef Keir Starmer und Premier Boris Johnson nehmen in Leigh-on-Sea an einer Trauerfeier für den ermordeten David Amess teil. Andrew Parsons / EPA

Während die Schweiz das Ende jener Ära betrauert, in der Bundesrätinnen und Bundesräte ohne Sonderschutz mit der SBB durchs Land pendeln konnten, debattiert Grossbritannien seit diesem Wochenende heftig darüber, wie die politischen Würdenträger im Land vor Terroristen und durchgedrehten Attentäterinnen geschützt werden sollen. Grund dafür ist der mutmasslich islamistisch motivierte Mord am konservativen Abgeordneten David Amess, der am Freitag erstochen worden war. Nach der Ermordung der Labour-Abgeordneten Jo Cox 2016 war das bereits der zweite Mord an einem britischen Parlamentsmitglied in fünf Jahren.