Lockdown-Partys: Gegner von Boris Johnson will Premier werden

Grossbritannien Nach «Partygate»-Affäre: Gegner von Boris Johnson bringt sich in Stellung Seit Tagen wartet Grossbritannien gespannt auf einen internen Bericht: Haben Premier Johnson und seine Mitarbeiter mit Partys die Corona-Regeln verletzt? Und wie detailliert darf das öffentlich geschildert werden? Johnsons Gegner zeigen nun verstärkt Gesicht. 29.01.2022, 16.17 Uhr

Johnson hatte bislang so gut wie alle Fragen zu den Partys unter Verweis auf die laufenden Untersuchungen abgeschmettert und jegliche Kenntnis von Lockdown-Verstössen abgestritten. Carl Recine / AP

Wegen der «Partygate»-Affäre um den britischen Premierminister Boris Johnson wird ein Machtkampf innerhalb der Konservativen Partei immer deutlicher. Der Johnson-Kritiker und einflussreiche Abgeordnete Tom Tugendhat warf am Samstag seinen Hut in den Ring, um Johnsons Nachfolger zu werden. Zuvor hatte die Zeitung «Daily Mail» berichtet, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Parlament habe die Unterstützung mehrerer Tory-Abgeordneter aus der Mitte der Partei. Es wird erwartet, dass sich weitere Kandidaten erklären, sobald der mit Spannung erwartete interne Untersuchungsbericht zu dem Skandal um Lockdown-Partys in der Downing Street publik wird.