Lacher: Boris Johnson kämpft mit seinem Regenschirm

Sie sind eben auch nur Menschen und kämpfen mit den gleichen Problemen wie wir: Der britische Premierminister Boris Johnson sorgt derzeit im Netz für Lacher. Der Grund: Er kämpfte an einer Gedenkfeier für Polizisten in Surrey in aller Öffentlichkeit mit seinem Regenschirm.

CH Media Video Unit 30.07.2021, 13.02 Uhr