Grossbritannien Nur 30 Trauergäste zugelassen ++ Harry ohne Meghan angereist ++ Verfolgen Sie das Staatsbegräbnis von Prinz Philip live Die Corona-Pandemie sorgt für eine schlichte Zeremonie: Nur 30 Trauergäste dürfen an der Beisetzung Prinz Philips teilnehmen. Eine Rolle spielt vor allem die Zeit des Prinzgemahls in der Royal Navy. Verfolgen Sie die Zeremonie hier live. 17.04.2021, 14.47 Uhr

(dpa/chm) Vor der Beisetzung des britischen Prinzen Philip hat die Polizei das Gelände rund um das Schloss Windsor mit weiträumigen Absperrungen gesichert. Zahlreiche Kräfte waren am Samstag im Städtchen Windsor westlich von London im Einsatz, Scharfschützen postierten sich auf Hausdächern. Schon in den Tagen zuvor hatten Spezialkräfte sogar Müllkörbe und Briefkästen auf mögliche Sprengkörper kontrolliert. Wegen der Corona-Pandemie haben Behörden und Palast die Bevölkerung aufgerufen, nicht nach Windsor zu reisen und die Zeremonie am Samstagnachmittag im Fernsehen zu verfolgen.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen rund um Schloss Windsor. Neil Hall / EPA Offiziere der King's Troop, Royal Horse Artillery (KTRHA) finden sich für den Salutschuss ein. Phil Noble / AP Ein Meer aus Blumen zu Ehren von Philip. Hannah Mckay / AP Neil Hall / EPA Justin Tallis / AP Victoria Jones / AP Schaulustige warten hinter den Absperrungen. Matt Dunham / AP Justin Tallis / AP Bewaffnete Sicherheitskräfte rund um Schloss Windsor. Matt Dunham / AP Auch Malta trauert: Neun Kanonenschüsse werden zu Ehren von Prinz Philipp abgefeuert Rene' Rossignaud / AP

Prinz Philip, Ehemann von Königin Elizabeth II., war am 9. April im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Aufgrund der Corona-Vorschriften dürfen nur 30 Gäste an der Trauerfeier teilnehmen. Dabei handelt es sich um enge Verwandte des Herzogs von Edinburgh, wie Philip im Vereinigten Königreich nach seinem offiziellen Titel genannt wird.

Von seinem neuen Wohnsitz in Kalifornien ist Enkel Prinz Harry angereist. Die Beziehung des 36-Jährigen zur Royal Family hatte zuletzt stark unter dem Umzug Harrys und seiner Frau Herzogin Meghan in die USA sowie Rassismus-Vorwürfen des Paares gegen den Palast gelitten. Die schwangere Meghan ist auf Rat ihres Arztes in den USA geblieben.

Die Trauerfeier in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Schlossgelände beginnt um 16.00 Uhr (MESZ) mit einer landesweiten Schweigeminute. Die Beisetzung spiegele Philips Charakter wider, sagte der Royal-Experte Robert Hardman dem Sender BBC Radio 4. Die Feier sei «schnörkellos». Die Trauergäste, darunter auch drei deutsche Verwandte Philips - Bernhard Prinz von Baden, Philipp Prinz zu Hohenlohe-Langenburg und Heinrich Donatus Prinz von Hessen - müssen Masken tragen und Abstand halten. Die Queen wird deshalb alleine sitzen.

Hier der Zeitplan:

14:40 Uhr (15:40 Uhr Schweizer Zeit):

Der Sarg wird aus der Privatkapelle von Schloss Windsor auf einen extra umgebauten Landrover geladen.

14:45 Uhr:

Die Prozession geht durch den Schlosshof vorbei an uniformierten Ehrengarden. Begleitet wird sie von Ehrensalven und Glockengeläut.

14:53 Uhr:

Genau acht Minuten später hält der Landrover am westlichen Eingang der St.-George’s-Kapelle. Die Nationalhymne ertönt. Der Sarg wird in die Kapelle getragen. Begleiten dürfen ihn nur die Angehörigen der Königsfamilie und der Privatsekretär des Verstorbenen.

15:00 Uhr:

Zum Gedenken an den verstorbenen Prinzen gibt es eine nationale Schweigeminute. Danach wird Philip im königlichen Gewölbe zur ewigen Ruhe gelegt. (sas)