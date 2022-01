Schweizer Bundespräsident Cassis bei Kanzler Olaf Scholz

Deutschland/Schweiz «Es ist nicht so dogmatisch, wie Sie vielleicht denken» – Bundespräsident Cassis erhält positive Signale aus Berlin Er traf sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz, unterhielt sich mit Aussenministerin Annalena Baerbock und besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bundespräsident Ignazio Cassis zeigt sich nach der Kennenlern-Tour durch Berlin höchst zufrieden. Christoph Reichmuth, Berlin 20.01.2022, 20.42 Uhr

Kennenlernen in Berlin: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (links) mit Bundespräsident Ignazio Cassis am Donnerstag in Berlin. Kay Nietfeld / dpa/20.01.2022

Bundespräsident Ignazio Cassis zeigte sich nach einem Kurz-Trip in die deutsche Hauptstadt bei einem Pressetermin in der Schweizer Botschaft am frühen Donnerstagabend zufrieden. Mit Blick auf das komplizierte schweizerisch-europäische Verhältnis sagte Cassis: «Deutschland ist sehr interessiert daran, dass eine Lösung gefunden wird.» Der 60-jährige Tessiner traf sich am Donnerstagnachmittag mit der grünen Aussenministerin Annalena Baerbock, mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und dem deutschen Staatsoberhaupt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD). Allen drei Gesprächspartner habe Cassis erläutert, weshalb der Bundesrat Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU beendet habe und zudem beteuert, dass die Schweiz weiterhin den bilateralen Weg beschreiten wolle. Darüber habe bei der deutschen Regierung eine «gewisse Unsicherheit» geherrscht. «Diese konnten wir heute wegräumen».