Alec Baldwin spricht in TV-Interview über Todesschuss

Schauspieler Alec Baldwin bricht im Interview mit dem US-Sender ABC in Tränen aus. CH Media Video Unit

Hollywood «Ich habe nicht abgedrückt»: Baldwin spricht in TV-Interview erstmals über Todesschuss Knapp sechs Wochen nach dem Tod einer Kamerafrau an einem Filmset meldet sich Hollywood-Star Alec Baldwin in einem Interview zu Wort. Offen spricht er über den tragischen Vorfall. 02.12.2021, 10.05 Uhr

In einem emotionalen Interview hat Hollywood-Star Alec Baldwin (63) mit dem Sender ABC über den tödlichen Schuss an einem Filmset gesprochen. Die getötete Kamerafrau Halyna Hutchins (42) sei von allen geliebt und bewundert worden, sagte der Schauspieler und Produzent. Er könne es immer noch nicht glauben, dass das passiert sei.

In dem Interview-Auszug beteuerte Baldwin: «Ich habe nicht abgedrückt». Er würde niemals mit einer Waffe auf eine Person zielen und abdrücken. Er habe «keine Ahnung», wie die scharfe Munition ihren Weg in die Waffe fand. Jemand müsse die Waffe mit scharfer Munition geladen haben. Eine Erklärung für den Todesschuss gab es in dem knapp zweiminütigen Video nicht.

Baldwin ist am Boden zerstört

Das komplette einstündige Interview mit Moderator George Stephanopoulos sollte am Donnerstagabend (Ortszeit) ausgestrahlt werden. Der Sender veröffentlichte am Mittwoch knapp zwei Minuten aus dem Gespräch, in dem Baldwin auch in Tränen ausbricht.

Kamerafrau Halyna Hutchins wurde am Set zum Film «Rust» von einer echten Kugel tödlich verletzt. Adam Egypt Mortimer / AP

Bei dem Dreh für den Western «Rust» auf einer Filmranch in Santa Fe (New Mexico) wurde am 21. Oktober Hutchins tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza (48) an der Schulter getroffen. Hauptdarsteller Baldwin hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene benutzt. Die noch laufenden Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Die Polizei prüft derzeit, wie es dazu kommen konnte.

ABC-Moderator Stephanopoulos (60) sagte am Mittwoch, dies sei das «intensivste» Interview in seinen 20 Jahren beim Sender ABC gewesen. Baldwin sei völlig am Boden zerstört, aber er habe sehr offen alle Fragen beantwortet. Sie hätten ausführlich über den Drehtag gesprochen und vieles habe ihn überrascht, sagte Stephanopoulos.

Baldwin und Ehefrau Hilaria setzen «einen Fuss vor den anderen»

Einen Tag nach dem Vorfall hatte sich Baldwin auf Twitter geäussert. «Es gibt keine Worte, um den Schock und die Trauer auszudrücken angesichts des tragischen Unfalls, der das Leben von Halyna Hutchins beendet hat - Ehefrau, Mutter und zutiefst bewunderte Kollegin von uns», schrieb er damals bei dem Kurznachrichtendienst.

Baldwins Frau, Hilaria Baldwin, postete am Mittwoch ein Foto von sich an der Seite des Schauspielers auf Instagram. «Einen Fuss vor den anderen», schrieb sie dazu, mit einem weissen Herz-Emoji versehen. Seit 2012 ist das Paar verheiratet, sie haben sechs Kinder. (dpa)