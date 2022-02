Deutschland verbietet das Töten männlicher Küken

Hühnerzucht In Deutschland ist es verboten, männliche Küken nach der Geburt zu töten: Was passiert nun mit diesen Tieren? Mehr als 40 Millionen männliche Küken wurden alleine in Deutschland jährlich direkt nach der Geburt getötet. Damit ist seit Januar Schluss. Doch wie funktioniert das eigentlich - nur noch weibliche Küken zu züchten? Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Annalina Behrens mit einem erst wenige Stunden alten männlichen Küken: «Wir verschenken einzelne Tiere auch. Aber wir sind kein Streichelzoo, sondern ein Wirtschaftsbetrieb.» Christoph Reichmuth/07.02.2022

Es ist ein ohrenbetäubendes Piepsen. 12 000 Küken - wenige Stunden auf der Welt und hungrig - hüpfen über den mit feinem Stroh ausgelegten Stallboden, suchen Futterkörner oder Wassertrog. Auf 34 Grad hat Annalina Behrens den Stall an diesem Morgen geheizt, damit die in der Nacht zuvor geschlüpften männlichen Küken ihre ersten Stunden hier überleben. «Wir verschenken einzelne Tiere natürlich auch», sagt die 33-jährige Geschäftsführerin des Erzeugungszusammenschlusses Fürstenhof GmbH, einer Kooperationsgemeinschaft mehrerer Bio-Landwirtschaftsbetriebe in der Region, lächelnd und streicht einem etwa 35 Gramm schweren Küken über das flauschig-weiche gelbliche Gefieder. Etwas ernster fügt sie hinzu:

«Aber wir sind eben kein Streichelzoo, sondern ein Wirtschaftsbetrieb.»

Auch diese 12 000 männlichen Küken werden nicht allzu lange leben dürfen, aber doch deutlich länger wie in Europa üblich, wo die männlichen Küken vielerorts - auch in der Schweiz - sofort nach dem Schlüpfen getötet werden, weil ihre Aufzucht wirtschaftlich nicht rentabel ist. Nach 120 Tagen auf dem Hof von Annalina Behrens hier im hohen Norden Deutschlands, einer ländlichen Gegend von Mecklenburg-Vorpommern, werden die dann ausgewachsenen, etwa 1,8 Kilogramm schweren Tiere vom Schlachter abgeholt und später zu Geflügelsalami, Filet und der Rest zu Tierfutter verarbeitet.

Auf dem Hof von Annalina Behrens dürfen die flauschigen Küken aber immerhin ein gutes, wenn auch kurzes Leben führen. Ihr Betrieb bietet den Tieren ausreichend Platz, sind die Tiere alt genug, dürfen sie über die dann geöffnete Stalltüre auf die grosszügige Wiesenfläche vor dem Hof. Angesichts der Lebenserwartung der Tiere in der Intensivtierhaltung entsprechen 4 Monate beim Menschen etwa 18 Lebensjahre, rechnet die gebürtige Niedersächsin vor. Die männlichen Tiere dürfen also länger leben als die Eintagesküken, werden aber - wie alle Schlachttiere - vorzeitig getötet.

Die Küken haben ein kurzes, aber gutes Leben - aber danach werden auch sie zu Lebensmitteln verarbeitet. Christoph Reichmuth

Behrens zieht die männlichen Küken auf ihrem Bio-Betrieb schon seit 2011 freiwillig auf. Damit war sie deutschlandweit eine Pionierin. Seit 1. Januar dieses Jahres müssen das alle Geflügelproduzenten in Deutschland tun. Der Gesetzgeber verbietet die bisherige Praxis der unverzüglichen Tötung männlicher Küken direkt nach der Geburt. 40 bis 45 Millionen männliche Küken wurden noch bis Ende des letzten Jahres vergast, just, nachdem diese aus dem Ei geschlüpft waren. Deutschland ist das weltweit erste Land mit einem Kükentötungsverbot, nun zieht auch Frankreich nach.

Aufzucht ist teuer

Die Aufzucht männlicher Küken ist für die Produzenten finanziell kein lohnenswertes Geschäft. Das liegt daran, dass die Hühner seit Jahrzehnten fast ausschliesslich als Nutztiere in zwei Rassen gezüchtet werden: Die Legehennen für die Eierproduktion und die Masthühner fürs Poulet. Die männlichen Küken der Legehennen waren für die Produzenten wirtschaftlich nicht interessant. Im Vergleich zu den Masthühnern setzen diese Tiere nur wenig Fleisch an, ihre Aufzucht ist teuer, Eier können sie logischerweise keine legen. Also wurden die männlichen Küken der Legehennen millionenfach getötet. Doch nicht zuletzt auf Druck der Konsumentinnen und Konsumenten haben Bundestag und Bundesrat das Kükentöten verboten. Eier in deutschen Supermärkten sind mit dem Hinweis ergänzt, dass diese aus Produktionen stammen, in denen keine männlichen Küken getötet werden.

Als Alternative zur Aufzucht männlicher Küken bleibt den Geflügelproduzenten die Möglichkeit, die männlichen Küken schon vor der Geburt auszusortieren. Es gibt zwei Methoden, um das Geschlecht des Tieres im Ei zu bestimmen. Die Eier werden vernichtet und zu Bruteipulver für die Tierfütterung verarbeitet. Heutige Methoden können das Geschlecht des Tieres im Ei am 9. oder 13. von 21 Bruttagen erkennen. Annalina Behrens lehnt die derzeit zugelassenen Verfahren zur Geschlechterbestimmung ab.

«Wir wissen, dass die Tiere ab dem 7. Bruttag ein Schmerzempfinden verspüren, sie sind kognitiv entwickelt. Die aktuelle Gesetzgebung täuscht meiner Ansicht nach die Konsumenten.»

Ab Januar 2024 werden daher in Deutschland nur noch Methoden zugelassen, die eine Geschlechterbestimmung vor dem 7. Bruttag erlaubt. Allerdings existiert bislang keine zuverlässige Technologie, die derzeit dazu in der Lage ist.

Eierprodukte auch in Shampoo, Pasta und Backwaren

Der deutsche Tierschutzbund begrüsst das Tötungsverbot, bezeichnet dieses allerdings als «nicht weit reichend genug», wie Sprecherin Lea Schmitz sagt. Unter anderem bemängeln die Tierschützer, dass das Verbot in Deutschland relativ einfach umgangen werden kann. Die männlichen Küken können ins Ausland verkauft und dort getötet werden. Zudem gilt das Verbot nicht für die Verarbeitungsindustrie, die etwa aus Eiern Pasta produzieren und diese aus dem Ausland nach Deutschland importieren. «50 Prozent des Eier-Marktes in Deutschland betreffen Eier, die in Shampoos, Backwaren, Kuchen oder Nudeln verarbeitet sind. In diesem Bereich gibt es quasi keine Produkte ohne Kükentöten», sagt Henner Schönecke, Geflügelproduzent aus Neu Wulmstorf bei Hamburg und Vorsitzender vom Bundesverband Ei. «Wir wünschen uns, dass der Gesetzgeber auch auf den genannten Produkten deklariert, ob hier Eier verarbeitet worden sind, die aus Kükentötungen stammen. Am besten wäre es, der Gesetzgeber würde solche Produkte ganz verbieten.»

12 000 hungrige und durstige Küken. Christoph Reichmuth

Auch Annalina Behrens, studierte Ökonomin und Medienwissenschaftlerin, würde sich eine EU-weite Lösung gegen das Kükentöten wünschen. Die Konsumenten wollten Produkte aus guter Tierhaltung. Dann müsse die Gesellschaft auch bereit dazu sein, die Mehrkosten zu tragen, die die Aufzucht männlicher Küken mit sich bringt. Pro Ei brauche es einen Preisaufschlag von 2 bis 4 Cent. «Es muss ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden», sagt Behrens.

«Die Deutschen geben immer noch mehr Geld für ihr Motorenöl aus als für ihr Salatöl.»

Und die Schweiz? 2023 soll das Kükentöten enden Pro Jahr werden in der Schweiz rund 3,5 Millionen männliche Küken unmittelbar nach dem Schlüpfen getötet. Anders in den Nachbarländern: Anfang Februar gab Frankreich bekannt, dass es dem Vorbild Deutschlands (siehe Haupttext) folgen und das Massentöten beenden will. Frankreich setzt dabei auf die Geschlechtsbestimmung im Ei. Männliche Küken werden im Brutei identifiziert und aussortiert. Durch dieses Verfahren schlüpfen nur noch weibliche Küken. Anders in der Schweiz: Gallo Suisse, die Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten hat im Dezember angekündigt, dass erst Ende 2023 die Geschlechtsbestimmung als Branchenlösung standardmässig eingesetzt werden soll. Weshalb nicht früher? «Wir wollen eine Lösung, die umsetzbar ist und nicht die Probleme verlagert, indem beispielsweise männliche Küken exportiert und im Ausland gemästet oder nur weibliche Küken importiert werden», sagt Daniel Würgler, Präsident von Gallo Suisse. Er bezeichnet die aktuelle Geschlechtsbestimmung als Übergangstechnologie. Dies, weil damit erst ab dem neunten Tag festgestellt werden kann, ob im Ei ein männliches oder weibliches Küken heranwächst. «Weltweit wird seit zehn Jahren intensiv an dieser Technologie geforscht. Aber bislang ist kein früherer Zeitpunkt für die Bestimmung des Geschlechts möglich», sagt Würgler. Das Ziel sei, dass diese so früh wie möglich erfolge, da der Beginn des Schmerzempfinden schwierig zu bestimmen und in der Wissenschaft umstritten sei. «Wir wünschen uns daher eine Lösung für den Legetag des Eis», sagt der Verbandspräsident. Auch ab Ende 2023 soll es in der Schweiz weiterhin möglich sein, dass männliche Küken als Futterküken getötet werden. Diese verkaufen die Brütereien als Tierfutter an Zoos, Tierparks oder Vogelzüchter. «Es ist absurd, wenn wir – wie gegenwärtig Deutschland – tote Küken aus dem Ausland importieren müssten», sagt Würgler. Einen Ausstiegsplan für das Massentöten hat auch «Bio Suisse» beschlossen. Die Delegierten entschieden im vergangenen November, dass ab 2026 sämtliche Eier ausgebrütet und die männlichen Tiere zu einem späteren Zeitpunkt gemästet werden sollen. Der Verband will auf die Technologie zur Geschlechtsbestimmung im Ei verzichten. Stattdessen fokussiert «Bio Suisse» vor allem auf das sogenannte Zweitnutzungshuhn. Im Gegensatz zu den leistungsstarken Legehennen setzen bei diesen Züchtungen die Hähne etwas mehr Fleisch an, die Hennen legen dafür etwas weniger Eier. Auch die Bruderhahnaufzucht soll möglich sein – die Aufzucht der Brüder von leistungsstarken Legehennen. Bereits heute gibt es solche Eier zu kaufen: Das Demeter-Label «Hahn im Glück» zeichnet jene Betriebe aus, in denen männliche als auch weibliche Küken aufgezogen werden. (aba)

