Eva's Kriegstagebuch (10): Flucht, Verzweiflung, kalte Nächte

Evas Kriegstagebuch (10) «Ich kann nicht weg, ich werde meine Ukraine nicht verlassen» Eva, die Leiterin des Kinderheims «Segel der Hoffnung», muss aus der Ferne miterleben, wie ihre Heimatstadt angegriffen wird. Aufgezeichnet von Samuel Schumacher Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Hier im Eingangsbereich eines ungeheizten, leerstehenden Kindergartens nahe der rumänischen Grenze tippt Eva ihre Tagebucheinträge. ZVG

«Gestern war ein schwieriger Tag. Nach der Angst vor den Luftschutzsirenen und der beschwerlichen Reise in den Westen hatten wir alle gehofft, dass es leichter werden würde und wir uns vielleicht sogar ein wenig entspannen könnten. Leider ist das nicht so einfach. Der Kindergarten, in dem wir zwei Zimmer bekommen haben, wurde seit über einem Monat nicht mehr geheizt. Das Gebäude ist eiskalt. In unserer ersten Nacht schliefen wir alle in unseren schmutzigen Mänteln, Mützen und Handschuhen. Fieber bekam ich trotzdem.