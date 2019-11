IKRK-Präsident Peter Maurer: «Nur weil ich Empörung nicht kommuniziere, heisst das nicht, dass ich nie empört bin»

Der in Thun geborene Peter Maurer (63) ist seit Juli 2012 Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Er hat Geschichte, Politikwissenschaften und Völkerrecht in Bern studiert, wo er auch doktorierte. 1987 trat er in den diplomatischen Dienst ein, war Vertreter der Schweiz bei der UNO in New York und wurde 2010 Staatssekretär im EDA. Im November 2015 wurde er von der IKRK-Versammlung für vier weitere Jahre – bis im Juni 2020 – im Amt bestätigt. Auf Nachfrage lässt er sich nicht in die Karten blicken, ob er im kommenden Jahr für eine weitere Amtszeit kandidieren wird.

Während Peter Maurer eine Art Aussenminister der 156-jährigen Organisation ist, leitet das Alltagsgeschäft des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes der Generaldirektor. Dieser wurde gestern Freitag neu bestimmt. Die Wahl fiel auf den 47-jährigen Robert Mardini. Der im Libanon geborene war arbeitet seit 22 Jahren beim IKRK. Er war in Ruanda, im Irak und leitete sämtliche IKRK-Operationen im Nahen Osten. Seit mehr als einem Jahr leitet er die IKRK-Delegation bei der UNO in New York. Robert Mardini löst im kommenden März den seit 2010 amtierenden Yves Daccord ab. (rom)