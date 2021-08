Afghanistan-Krise: Das sagt Nahost-Experte Erich Gysling

Im Gespräch Was passiert gerade in Afghanistan? Das sagt Nahost-Experte Erich Gysling Die terroristische Gruppierung der Taliban hat das Land quasi im Sturm erobert, chaotische Zustände herrschen im Land. Doch wie genau konnte es so weit kommen? Nahost-Experte Erich Gysling gibt in der Sendung «TalkTäglich» der TV-Sender von CH Media Antworten. 17.08.2021, 09.22 Uhr

Und plötzlich ging es in Afghanistan rasend schnell: Innert kürzester Zeit hat die Terror-Gruppierung Taliban die Hauptstadt Kabul und das ganze Land eingenommen. Das Tempo hat wohl alle überrascht. Auch die Afghanen selbst, wie Bilder vom Flughafen zeigen, die um die Welt gingen: Eine Menschenmasse versucht am Flughafen irgendwie aus dem Land zu kommen, einige Menschen banden sich sogar ans Flugzeug, in der Hoffnung, sich so retten zu können.