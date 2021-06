INTERVIEW Britische Botschafterin nach Rahmenabkommen-Aus: «Grossbritannien wird sich nicht mit der Schweiz gegen die EU verbünden» Jane Owen, britische Botschafterin in Bern, spricht über ein erweitertes Freihandelsabkommen mit der Schweiz, engere Kooperation in der Forschung und britischen Pragmatismus. Remo Hess 04.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jane Owen im Garten ihrer Botschafterresidenz in Bern. Britta Gut

Frau Botschafterin, ihr Premierminister Boris Johnson hat eben geheiratet. Haben Sie ihm schon gratuliert?

Jane Owen: Ja, wir sind alle sehr glücklich für ihn. Es ist ungewöhnlich, dass sich ein amtierender Premierminister verheiratet. Es erinnert uns alle daran, dass das Leben nach Corona zur Normalität zurückkehrt.

Denken Sie, dass seine Frau einen Einfluss auf den Premierminister haben wird?

Ich weiss, dass ein grosses Interesse an der Frau des Premierministers besteht. Aber wissen Sie: Im Vereinigten Königreich haben wir sehr klare Vorgaben, wie die Regierung strukturiert ist und wie der Premierminister und das Kabinett Entscheidungen treffen.

Zur Politik: Was war ihre Reaktion, nachdem sie letzte Woche vom Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen gehört haben? Haben Sie sich gefreut?

Ich habe es zur Kenntnis genommen. Es waren sehr lange und intensive Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz. Wir als Vereinigtes Königreich können nur sagen, dass wir mit beiden, der Schweiz und der EU, die bestmöglichen Beziehungen haben wollen.

Die Brexit-Verhandlungen waren viele Male kurz davor zu scheitern. Was war der Grund, dass es am Schluss doch klappte, anders als beim Rahmenabkommen?

Ich kann die Verhandlungen der Schweiz nicht kommentieren. Aber für uns war es wichtig, genau zu wissen, was wir wollten. So konnten wir gemeinsam mit Brüssel eine Landezone für eine Einigung ausmachen. Das war entscheidend für einen positiven Abschluss: Zu wissen, wie der Spielraum für das Resultat aussieht.

Jane Owen: «Es lohnt sich, Europas Rolle in der Welt anzuschauen.» Britta Gut

Boris Johnson war immer sehr deutlich, dass er im Notfall die Verhandlungen abbrechen und ohne Deal aus der EU austreten wird.

Die Klarheit, mit der der Premierminister in die Verhandlungen ging, hat sicher geholfen. Boris Johnson hat aber vor allem auch immer die Vorteile betont, welche die EU bei einem Verhandlungsabschluss im Vergleich zu «No Deal» haben würde. Ich denke, am Schluss hat das auch dazu beigetragen, dass eine Einigung gefunden werden konnte.

Die Personenfreizügigkeit war entscheidend für den Brexit. Auch die Verhandlungen mit der Schweiz scheiterten schlussendlich daran. Kann man sagen, dass die EU nichts aus dem Brexit gelernt hat?

Die EU verteidigt natürlich ihre Prinzipien. Aber ich denke, es lohnt sich, einen Schritt zurückzugehen und Europas Rolle in der Welt anzuschauen. Wenn unsere Werte herausgefordert und unsere Sicherheit bedroht werde, müssen wir uns fragen, wie wir Europa als Kontinent gemeinsam stärken können. Deshalb beteiligt sich das Vereinigte Königreich auch sehr engagiert an multilateralen Organisationen und richtet dieses Jahr sowohl den G7- wie auch den Klimagipfel aus. Hier ist sich die EU einig mit uns, dass wir alle möglichst gut zusammenarbeiten sollten.

Jetzt, wo die Schweiz entschieden hat, Distanz zur EU zu wahren: Ist die Zeit gekommen, um «Britzerland» entstehen zu lassen, wie es ihr Premierminister ausgedrückt hat?

Es liegt auf der Hand, dass wir in ganz vielen Bereichen eng mit der Schweiz zusammenarbeiten wollen. Gleichzeitig wollen wir, dass die EU erfolgreich ist und wir eine gute Kooperation mit Brüssel haben. In der Nato und der Aussenpolitik stimmen wir uns äusserst eng mit Deutschland und Frankreich ab. Grossbritannien wird sich nicht mit der Schweiz gegen die EU verbünden. Das fände ich falsch. Aber ja: Wir können noch viel mehr gemeinsam erreichen.

Wo sehen Sie Raum für mehr Zusammenarbeit?

Wir wollen ein neues Freihandelsabkommen mit der Schweiz aushandeln, das weiter geht, als das aktuelle. Gerade im Bereich Dienstleistungen und im Finanzsektor. Die Verhandlungen dürften im kommenden Jahr losgehen. Aber auch bei der Forschung wollen wir mehr machen.

Die britischen Beziehungen zur Schweiz sind von Pragmatismus geprägt, sagt Botschafterin Owen. Britta Gut

Würde Grossbritannien Hand bieten, mit der Schweiz eine Forschungszusammenarbeit ausserhalb des EU-Rahmens aufzubauen?

Wir sind sehr zufrieden, dass wir beim europäischen Forschungsprogramm «Horizon Europe» mitmachen können. Wenn die Schweiz da auch dabei ist, wäre das für alle Beteiligten ein Vorteil. Aber was immer auch geschieht: Grossbritannien ist bereit, mit der Schweiz die Forschungszusammenarbeit auszubauen.

Die Schweiz und Grossbritannien sind liberale, prosperierende Volkswirtschaften. Auch Norwegen ist ein reiches Land, das nicht Mitglied der EU ist. Lebt es sich ausserhalb der EU besser?

Man muss die Geschichte jedes Landes einzeln anschauen. Aber ich denke, dass unsere Beziehungen sowohl zur Schweiz wie auch zu Norwegen von einem grossen Pragmatismus geprägt sind. Was zählt, ist das Resultat. Das ist auch so, wie wir unsere Gesetze machen. Anstatt langen, technischen Regulierungen setzen wir auf einfache Gesetze, die vor allem ergebnisorientiert sind. Für Anspruchsgruppen aus der Wirtschaft offen zu sein und ihre Bedürfnisse aufzunehmen, ist auch sehr wichtig.

Wäre es nicht naheliegend, wenn sich Grossbritannien und die Schweiz mit Norwegen im Rahmen der Efta-Freihandelsorganisation zusammentun würden?

Wir haben uns das angeschaut. Aber für den Moment gibt es keinen Bedarf. Wir haben in den letzten drei Jahren Freihandelsabkommen mit ungefähr 70 Ländern im Umfang von 800 Milliarden Pfund verhandelt. Wir sind in einer guten Position.

Wie sehen Sie die Zukunft des Vereinigten Königreichs. Schottland liebäugelt mit der Unabhängigkeit.

Die grosse Frage, der wir uns jetzt stellen müssen, lautet: Wie werden wir unsere Wirtschaft nach der Coronakrise wieder aufbauen? Am besten, können wir das, wenn wir alle zusammenarbeiten. Ich finde auch, dass wir das Resultat von Volksabstimmungen respektieren müssen und eine solche hatten wir in Schottland über die Unabhängigkeit bereits 2014. Vielleicht müssen wir nun alle ein bisschen Geduld haben und schauen, wie sich unsere Beziehung zur Europäischen Union in den nächsten Jahren entwickelt.

Zum Schluss: Die Schweiz ist an der Fussball-Europameisterschaft in derselben Gruppe mit Wales. Wer gewinnt?

Es wird sicher ein sehr gutes und hart umkämpftes Match. Wir werden es hier in der Botschaft auf Grossleinwand mitverfolgen. Mein Vater ist von Wales und wuchs dort auf einem kleinen Bauernhof auf. Meine Loyalitäten sind daher klar. Nichts für ungut.