Haiti: Ein Luzerner Entwicklungshelfer über die Situation vor Ort

Naturkatastrophe «Haiti ist traumatisiert»: Wie ein Luzerner Wasserbauexperte die Krise vor Ort erlebt Ein Erdbeben und ein Tropensturm haben den Inselstaat verwüstet. Die Schweiz hilft finanziell und ist mit einem Expertenteam in Haiti. Mit dabei ist auch der Luzerner ETH-Ingenieur Lucas Beck. Pascal Studer 30.08.2021, 19.00 Uhr

Der karibische Inselstaat Haiti wurde einmal mehr von einer Naturkatastrophe heimgesucht. Nachdem bereits 2010 ein verheerendes Erdbeben von der Stärke 7,0 und eine darauffolgende Cholera-Epidemie das Land stark getroffen hatte, erschütterte Mitte August ein Erdbeben der Stärke 7,2 den Südwesten des Landes. Einige Tage später folgte der Tropensturm «Grace», der die Lage in der verwüsteten Region weiter verschlimmerte.

Lucas Beck entnimmt eine Wasserprobe in der Verteilerstation des Rathauses der Gemeinde Chardonnières. Bilder: PD

Als Helfer vor Ort ist der Luzerner Lucas Beck. Der 47-Jährige ist ETH-Kulturingenieur und promovierte in Politikwissenschaften. Er war bereits 2010 in Haiti bei einem Notfalleinsatz und später in anderen Ländern in der Entwicklungshilfe tätig. Sein Spezialgebiet ist die Wasserversorgung. Diese hat durch das Erdbeben arg gelitten.

Wie sieht die Lage derzeit aus?

Lucas Beck: Das Erdbeben und der Tropensturm haben den Südwesten des Landes stark getroffen – insbesondere die Infrastruktur. Deshalb war es wichtig, dass die Schweiz rasch eine Million Franken gesprochen hat, um der haitianischen Regierung zu helfen. Das Geld ist hier gut eingesetzt.

Ihr Team besteht aus acht Spezialisten. Was sind die Aufgaben?

Unser Soforteinsatzteam besteht aus verschiedenen Experten. Einerseits haben wir Ingenieure, welche die Sicherheit und Stabilität von Gebäuden beurteilen und schauen, ob die Gebäude weiterhin benutzbar sind. Andererseits wollen wir helfen, die sanitären Anlagen, die stark beschädigt wurden, wieder instand zu setzen. Diese Aufgabe übernehme ich zusammen mit einem Kollegen. Wir sind in den Quartieren und Dörfern unterwegs, um Notwasserversorgungen zu planen. Zudem sind im Team ein Logistiker, ein Sicherheitsberater, ein Berater für Katastrophengebiete und natürlich der Teamleader.

Wie sieht der Arbeitsalltag aus?

Wir evaluieren vor Ort, was das Erdbeben oder der Sturm beschädigt hat, und ermitteln, wie viel eine Reparatur kosten würde. Dies melden wir dann dem Deza-Büro hier vor Ort, welches den weiteren Einsatz mit lokalen Unternehmen koordiniert. Grundsätzlich reparieren wir keine Leitungen selber. Wir haben aber relativ schnell erkannt, dass sehr viel zerstört wurde. Lange Wasserleitungen sind gebrochen. Als Soforteinsatzteam sind wir nur eine begrenzte Zeit vor Ort. Dass wir bei einem so kurzen Einsatz alle Schäden beheben helfen können, ist unrealistisch.

Die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden dürfte also entscheidend sein, damit die Hilfe langfristig wirkt.

Das ist so. Hier haben wir Erfreuliches festgestellt. Die Verantwortlichen vor Ort kommunizieren sehr gut, die Koordination verläuft ausgezeichnet. Dies hilft uns extrem. Man weiss nämlich nie, was einen in einem Katastrophengebiet erwartet. Dass die lokalen Behörden sofort wussten, wo Interventionen von uns nötig waren, ist nicht selbstverständlich. Wenn man aber bedenkt, wo der Ursprung dieser guten Organisation herkommt, schmerzt diese Tatsache gleichzeitig.

Haiti: Ein Land im notorischen Krisenmodus Das Erdbeben und der Tropensturm haben massive Verwüstungen im Haiti angerichtet. So ist die Zahl der Toten inzwischen auf über 2200 angestiegen. Über 12'000 Menschen wurden verletzt, etwa 30'000 Familien sind obdachlos geworden. Die internationale Gemeinschaft bietet finanzielle sowie personelle Hilfe an. So hat die EU etwa drei Millionen Euro Soforthilfe gesprochen und unterstützt die Behörden vor Ort. Die Humanitäre Hilfe der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) ist mit einem achtköpfigen Expertenteam in Haiti. Auch politisch befindet sich der Inselstaat im Krisenmodus. Anfang Juli wurde Präsident Jovenel Moïse ermordet. Weil als Folge auf das Erdbeben und die Cholera-Epidemie 2010 wirtschaftliches Chaos und Gewalt ausgebrochen ist, wurden öffentliche Institutionen zunehmend geschwächt. Dies nutzen bewaffnete Banden aus und bauen ihre Kontrolle nach und nach aus. (stp)

Sie sprechen an, dass Haiti sehr krisenerprobt ist. Sie selber waren bereits 2010 vor Ort. Hat sich die Lage seither verbessert?

Damit sich ein Land von einem Erdbeben erholen kann, braucht es etwa zehn Jahre. Haiti gehört zu den weltweit am stärksten durch Naturkatastrophen bedrohten Ländern und wurde in den vergangenen Jahren mehrmals von Erdbeben und Hurrikanen verwüstet, zuletzt 2016 durch den Hurrikan «Matthew». Wirkliche Erholung und Verbesserung der Lage gestalten sich so enorm schwierig. Bei einer solchen Katastrophe sind alle Lebensbereiche betroffen. Sie fördert die Armut und hat Auswirkungen auf andere Bereiche wie Bildung oder das Gesundheitswesen. Ein Beispiel ist etwa die Cholera-Epidemie, die als Folge des Erdbebens vor elf Jahren ausgebrochen ist. Deshalb sind die Wasserversorgung und die Hygiene elementar: Wir wollen ein ähnliches Szenario möglichst verhindern.

Können Sie abschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass sich so eine Epidemie wiederholt?

Nein, diese Prognose ist zu schwierig. Alles in allem bin ich aber nicht allzu pessimistisch. Auch wenn die Lage ernst ist, liegt nicht alles in Schutt und Asche. Man merkt, dass Haiti aus dem Erdbeben von 2010 gelernt hat und entsprechende Konsequenzen gezogen hat. So koordinieren die Behörden heute sehr klar und weisen uns zu, wo wir eingesetzt werden und intervenieren sollen. Auch sind die neueren Häuser – unter anderem jene, die die Schweiz nach dem letzten Erdbeben aufgebaut hatte – deutlich erdbebensicherer gebaut. Sie hielten dem Beben besser stand.

Gespräch mit einem Verantwortlichen der Gemeinde in Lapasse.

Sie sind in Port-Salut im Südwesten Haitis stationiert, Ihr Einsatzgebiet ist in der Umgebung von ländlichen Gemeinden. Wie geht es der Bevölkerung vor Ort?

Zunächst bin ich beeindruckt, wie widerstandsfähig die Leute sind. Trotz sich wiederholender Krisen – dieses Erdbeben wird nicht die letzte sein – ist die Bevölkerung sehr resilient. Aber natürlich beobachte ich, dass Haiti traumatisiert ist. Das ist verständlich. Ich bin vor einigen Tagen an einem Ort vorbeigegangen, wo eine Kirche zusammengestürzt ist. Beim Einsturz hatte eine Familie gerade eine Taufe gefeiert, etwa 20 Personen sind gestorben. Das Schlimmste an Umweltkatastrophen ist, dass sie so viele Einzelschicksale betreffen. Mich macht das nachdenklich – und es ist manchmal auch schwierig zu ertragen.