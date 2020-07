Irak: Zelte von Aktivisten in Brand gesteckt - Zwei Tote

Iraks Regierungschef kündigt nach Protesten Kabinettsumbildung an

Der irakische Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi plant nach den jüngsten Massenprotesten gegen seine Regierung eine Kabinettsumbildung. Er werde das Parlament am Donnerstag bitten, eine Regierungsumbildung zu genehmigen, kündigte er am Mittwoch in Bagdad an.