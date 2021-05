Iran Schweizer Botschaftssekretärin in Teheran zu Tode gekommen: Bundesrat Cassis ist bestürzt Die erste Sekretärin der Schweizer Botschaft im Iran stürzte aus noch ungeklärten Gründen aus ihrer Hochhauswohnung. Michael Wrase 04.05.2021, 13.17 Uhr

Aus einem solchen Wohnhochhaus in Teheran ist die Schweizer Botschaftssekretärin gestürzt. Keystone

Eine leitende Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft in Teheran ist nach iranischen Medienberichten bei einem Sturz aus ihrer Wohnung in einem Hochhaus im Stadtviertel Kamranieh ums Leben gekommen. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Mehr handelt es sich bei der 51-jährigen Frau um die erste Sekretärin der Botschaft. Die Polizei in dem Nobelviertel sei am Dienstagmorgen alarmiert worden. Zu diesem Zeitpunkt sei die Schweizerin «schon eine Weile tot» gewesen.