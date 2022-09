Brüsseler Terrorprozess: Aufarbeitung eines nationalen Traumas

IS-ANSCHLÄGE Brüsseler Terrorprozess beginnt mit Eklat – Belgien und die Aufarbeitung eines nationalen Traumas Zehn Angeklagte stehen in Brüssel wegen der islamistischen Terroranschläge vom März 2016 vor Gericht. Unter ihnen auch Salah Abdeslam, der einzige überlebende Attentäter von Paris. Die Verhandlung wird ein Monsterprozess unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen – und sie beginnt mit einer Kontroverse. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 12.09.2022, 15.00 Uhr

Kerzen und Blumen für die Opfer: Trauernde auf dem Place de la Bourse im Brüsseler Zentrum nach den Anschlägen im März 2016. Keystone

Sechs Jahre nach den islamistischen Doppelanschlägen durch drei Selbstmordattentäter in Brüssel mit 32 Toten und über 300 Schwerverletzten macht sich Belgien an die Aufarbeitung eines nationalen Traumas. Im zum Hochsicherheits-Gerichtssaal umgebauten alten Nato-Hauptquartier am Stadtrand werden sich zehn Männer gegenüber den mehr als 900 Nebenklägern verantworten müssen.

Unter den Angeklagten ist auch Salah Abdeslam, der einzige überlebende Urheber der Anschläge von Paris vom November 2015, der bereits von der französischen Justiz zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und der auch in die Durchführung der Brüsseler Attentate verwickelt war.

Vorwurf der Schikane: Angeklagte sitzen in Glaskästen

Die Vorverhandlung vom Montag, in der Zeugenliste und der Ablauf der Befragungen festgelegt wurden, begann mit einer Kontroverse: Mehrere Angeklagte verweigerten die Präsenz im Gerichtssaal. Sie protestierten gegen die abgeschlossenen Glaskabinen, in denen sie im Gerichtssaal einzeln untergebracht sind. Diese seien entwürdigend und würden keine direkte Kommunikation mit den Anwälten zulassen.

Abdeslam liess ausserdem verlauten, in Belgien würde ihm kein fairer Prozess zugestanden; zudem beklagte er sich über die Haftbedingungen.

In diesen Glaskabinen sind die Angeklagten untergebracht. Zum Austausch von Dokumenten mit ihren Anwälten gibt es einen 30 Zentimeter breiten Schlitz. Keystone

In der Hauptverhandlung, die am 13. Oktober beginnt und zwischen sechs und neun Monaten dauern dürfte, werden die zwölf Geschworenen die individuelle Schuld der Angeklagten beurteilen müssen. Neben Unterstützern und Komplizen sitzen mit Mohamed Abrini und Ossama Krayem aber auch zwei unmittelbare Attentäter auf der Anklagebank. Sie hatten ihre Bomben am 22. März 2016 aus bislang ungeklärten Gründen nicht zur Explosion gebracht.

Ziele in Brüssel spontan ausgewählt?

Bei der Brüsseler IS-Zelle handelt es sich um dieselben Leute, die die Attentate von Paris mit 130 Toten geplant hatten. Der vermutete Hauptdrahtzieher Oussama Atar ist ebenfalls angeklagt, er soll aber bereits 2017 in Syrien ums Leben gekommen sein, ohne dass sein Tod jemals offiziell verifiziert werden konnte.

Das eigentliche Ziel der Attentäter sollte wohl die Eröffnungsfeier der Fussball-Europameisterschaft im Juni 2016 sein. Da ihnen die Ermittler aber zunehmend auf den Fersen waren – und nachdem Abdeslam am 18. März in seinem Versteck im Brüsseler Stadtteil Molenbeek festgenommen worden war –, entschieden sie sich anscheinend spontan dafür, ihre selbst gebastelten Bomben in der Abflughalle des Flughafens in Zaventem sowie in der U-Bahn-Station Maelbeek im Europaviertel zur Explosion zu bringen.

Rauch und Verletzte in der Abflughalle am Hauptstadtflughafen Zaventem unmittelbar nach der Explosion. Keystone

Wie schon im Terrorprozess von Paris, wird die Jury zahlreiche Zeugenaussagen anhören. 272 Personen stehen der Staatsanwaltschaft zur Verfügung. Neben Direktbetroffenen werden auch Ermittler, Gerichtsmediziner, Untersuchungsrichter, Soziologen oder der Taxifahrer befragt werden, der die Attentäter zum Flughafen fuhr und die Behörden später zu ihrem Unterschlupf führte.

Für die Opfer und ihre Familien, aber auch für die Geschworenen selbst, dürfte der Prozess zu einer emotionalen Belastungsprobe werden. Viele leiden noch immer unter den Folgen der Anschläge. Manche beklagen sich auch, vom belgischen Staat bei der Bewältigung des Erlebten alleingelassen worden zu sein.

Neben der Klärung der Schuldfrage erhofft sich die belgische Öffentlichkeit aber auch Antworten auf die Fragen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Weshalb konnten die Terroristen, die grossmehrheitlich in Belgien aufgewachsen sind, so lange unbehelligt ihre Taten planen? Und weshalb fiel das radikal-islamistische IS-Gedankengut gerade hier auf solch einen fruchtbaren Boden?

