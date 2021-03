Israel Trotz beispiellosem Impf-Erfolg hängt Benjamin Netanjahus Schicksal nun ausgerechnet an den Arabern Zwar hat Ministerpräsident die Wahl gewonnen. Doch selbst die Rekord-Impfungen haben ihm keine Mehrheit beschert. Mansour Abbas heisst der Mann, der zum Königsmacher werden soll. Eine erstaunliche Wende. Judith Poppe aus Tel Aviv 26.03.2021, 12.00 Uhr

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach dem Wahlerfolg: Seine Partei, der Likud, wurde stärkste Kraft in Israel. Für sein zuvor angedachtes Bündnis reicht es allerdings nicht. Ariel Schalit / AP

Kein Name fällt derzeit so oft in den israelischen Nachrichten wie dieser: Mansour Abbas. Ausgerechnet an ihm, dem Vorsitzenden der kleinen konservativ-islamischen Partei Ra‘am hängen nach den vierten Wahlen in zwei Jahren die Hoffnungen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.