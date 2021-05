Israel/Palästina Das Heilige Land kommt nicht zur Ruhe: Droht nach heftiger Eskalation eine neue Intifada? Die Schweiz hat sich den Konfliktparteien im Nahen Osten als Vermittlerin angeboten. Nur einer profitiert von der neuen Gewaltspirale. Judith Poppe, Sara Lemel und Maher Abukhater (dpa), sas 11.05.2021, 18.12 Uhr

Die Hamas feuerte mehrere hundert Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel. EPA

Im Schnitt alle drei Minuten hat die radikalislamische Hamas gestern eine Rakete aus dem palästinensischen Gazastreifen nach Israel abgefeuert. Das teilten die israelischen Streitkräfte über ihren Twitter-Kanal mit. «Wir sind mitten im Kampf», betonte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Bei den Vergeltungsschlägen gegen den Gazastreifen kamen gestern 26 Menschen ums Leben, darunter neun Kinder. In der israelischen Stadt Aschkelon starben zwei Frauen.

Dem Noch-Premierminister Netanjahu kommt die jüngste Eskalation im Konflikt mit den Palästinensern nicht ungelegen, erklärt der Politikwissenschaftler Dschihad Harb. Netanjahus Versuch, eine Regierungskoalition zu bilden, ist gerade eben zum dritten mal gescheitert. Mit dem harten Durchgreifen versuche er, seine Position im rechten Lager zu stärken. Seinen politischen Gegnern, die nun eine andere Koalition schmieden wollen, könnte die Eskalation einen Strich durch die Rechnung machen. Die Verhandlungen mit einer kleinen arabischen Partei, deren Unterstützung sie brauchen, liegen jetzt auf Eis.

Keine Angst vor neuer Intifada

«Unter den Bewohnern in den Palästinensergebieten herrscht ein Gefühl der Verzweiflung», sagt Politikwissenschaftler Harb. «Es gibt keine Perspektive, keine Friedensverhandlungen, keine politische Lösung.»

Israel hat scharf reagiert und Ziele in Gaza-Stadt angegriffen. 26 Menschen, darunter neun Kinder, starben bei den Angriffen. AP

Angeheizt wurden die Spannungen von Videos, die Angriffe junger Araber auf strengreligiöse Juden in Jerusalem zeigten. Mitten im muslimischen Fastenmonat Ramadan sperrte die israelische Polizei zudem die Treppen vor dem Damaskustor in Ostjerusalem ab, dem traditionellen Treffpunkt während des Ramadan. Ein weiterer Grund für den Frust unter jungen Palästinenser: die Absage der für den 22. Mai geplanten Parlamentswahl. Es wären die ersten Wahlen für die Palästinenser seit 15 Jahren gewesen.

Mit dem Ausbruch einer neuen Intifada, eines bewaffneten Aufstandes der Palästinenser im Heiligen Land, rechnet Roni Shaked, Nahostexperte am Harry S. Truman Institut für Friedensentwicklung in Jerusalem, allerdings nicht: «Die Hamas hat ihren kleinen Sieg mit dem Abfeuern von Raketen auf Jerusalem bereits errungen. Keine der Parteien ist an einem anhaltenden Krieg oder einer dritten Intifada interessiert.»

Ein Palästinenser im besetzten Westjordanland, der die ersten beiden Intifadas in den Jahren 1987 und 2000 miterlebt hat, winkt im Gespräch mit unserer Redaktion ebenfalls ab. Die Palästinenser seien sich ihrer militärischen Unterlegenheit gegenüber dem übermächtigen Israel so bewusst wie noch nie. «Die Aggressionen werden abflauen, sobald das Fasten Ende Woche vorbei ist», sagt er. Das Fest Eid al-Fitr zum Abschluss des Ramadan am findet am Donnerstag statt. Am Sonntag beginnt in Israel ausserdem der jüdische Feiertag Schavuot.

Trumps Vermächtnis steht auf der Kippe

Ob sich die Lage allerdings wirklich so rasch beruhigen wird, bezweifelt der israelische Sicherheitsexperte Kobi Michael mit Blick auf die aggressive Stimmung im abgeriegelten Gazastreifen. «Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir am Anfang einer langen Operation wie etwa dem zweimonatigen Gazakrieg von 2014 stehen.»

Dafür, dass Israel sich auf einen längeren Einsatz im Gazastreifen vorbereitet, spricht die Tatsache, dass die Militäroperation schon einen eigenen Namen hat: «Operation Guardian of the Walls» («Operation Wächter der Mauern»). Die Armeeführung hat gestern zudem 5000 Reservisten aufgeboten, um sie rund um den Gazastreifen in Stellung zu bringen.

Eine Junge Libanesin protestiert aus Solidarität mit den Palästinensern in Beirut. AP

Für sein militärisches Vorgehen erntete die israelische Regierung scharfe Kritik von arabischen Staaten, die ihre Beziehungen mit Israel in den vergangenen Monaten unter Vermittlung der amerikanischen Regierung von Donald Trump weitgehend normalisiert hatten. Die Vereinigten Arabischen Emirate riefen Israel dazu auf, Verantwortung zur Deeskalation zu übernehmen. Bahrain forderte ein «Ende der Provokationen».

Auch das Schweizer Aussendepartement forderte alle Parteien dazu auf, die Spannungen sofort zu entschärfen. Die Schweiz stehe für alle Parteien zur Verfügung, um den Dialog wiederaufzunehmen, teilte das EDA am Sonntag mit.