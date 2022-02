Istanbul: Mann fällt in Schacht und hat Glück im Unglück

Unverhoffte Landung: Mann fällt in Schacht und hat Glück im Unglück

Überwachungskameras in einem Einkaufszentrum in Istanbul haben eine unglaubliche Szene eingefangen. Ein junger Mann schaut während dem Laufen auf sein Handy und stürzt in einen offenen Schacht. Doch er hat Glück: Sein Sturz wird unverhofft abgefedert und er übersteht den Vorfall unbeschadet.