Der Ukraine-Krieg als Goldgrube für die italienische Mafia

Italien Der Krieg als Goldgrube für die Mafia – wie Ukrainer in die Fänge der Clans geraten Wie ’Ndrangheta, Camorra und Cosa Nostra Profit aus dem Leid der Ukrainer schlagen. Dominik Straub, Rom 30.03.2022, 05.00 Uhr

Ukrainerinnen flüchten nach Italien – und geraten immer häufiger in die Fänge der Mafia. Petros Giannakouris / AP

Die beiden renommiertesten Mafiajäger Italiens haben in den letzten Tagen Alarm geschlagen: Federico Cafiero De Raho, der Chef der nationalen Anti-Mafia-Behörde, sowie Nicola Gratteri, der Staatsanwalt von Kalabrien, der jedes Jahr Hunderte von ’Ndrangheta-Mitgliedern hinter Schloss und Riegel bringt. Die Clans, betonten die beiden Magistraten unabhängig voneinander, befänden sich in den Startlöchern, um aus dem Krieg Profit zu schlagen. So Cafiero De Raho: