So erlebte ein Passagier die Havarie der Costa Concordia

Italien Er überlebte das Costa-Concordia-Unglück vor 10 Jahren: «Bei der Evakuierung herrschte Panik» Guido Gluschitsch und seine Frau befanden sich am 13. Januar 2012 an Bord. Es war ihre Hochzeitsreise. Ein Jahrzehnt nach dem Unglück erinnert er sich zurück. Dominik Straub, Giglio Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Guido Gluschitsch war mit seiner Frau auf Hochzeitsreise, als die Costa Concordia havarierte. Wolf-Dieter Grabner

Als die Costa Concordia um 21.45 Uhr den Felsen vor Giglio rammte, waren Guido Gluschitsch und seine Frau bereits zurück in ihrer Kabine: Sie fühlten sich beide krank und waren früh zu Bett gegangen. «Wir waren bereits am Einschlafen, als das Schiff plötzlich einen Ruck machte und der Aschenbecher vom Tisch fiel», erinnert sich Gluschitsch. Kurz darauf gingen auf dem Schiff die Lichter aus. Aber Angst hatte der ausgebildete Segellehrer nicht: «Ich dachte, was soll da schon sein, bei einem solchen Riesenschiff, das sind ja Hochsicherheitstrakte.»

Doch dann kam der Alarm und die Information, dass das Schiff evakuiert werde. Die Passagiere gingen aufs Deck, es war Nacht und die Luft war eisig. «Bei der Evakuierung herrschte das totale Chaos, viele Passagiere wurden von Panik ergriffen», sagt Gluschitsch. Die Crew sei überfordert gewesen; das erste Rettungsboot sei, weil es offenbar nicht korrekt aus der Sicherung genommen wurde, vollbesetzt aus drei bis vier Metern Höhe abgestürzt und auf das Wasser geklatscht. «Die Leute haben geschrien, man kann sich das kaum vorstellen.»

Die Chronologie der Vorfälle:

13. Januar 2012: Die Costa Concordia rammt einen Felsen vor der Insel Giglio und kentert. 32 Personen sterben. Keystone 20. Januar 2012: Die Regierung ruft für die Umgebung den Notstand aus, das havarierte Schiff sei eine Gefahr für die Umwelt. Keystone 18. Juni 2012: Die Bergung des Wracks beginnt. Keystone 2. November 2012: Das Wrack ist gesichert. Die Bergungsarbeiten kosteten rund 1,5 Milliarden Euro. Keystone 10. April 2013: Die Kreuzfahrtgesellschaft Costa Crociere erzielt einen Vergleich und muss eine Million Euro Strafe zahlen. Keystone 20. Juli 2013: Vier geständige Crewmitglieder und ein Manager erhalten Haftstrafen bis zu knapp drei Jahren – ohne Prozess. Keystone 16./17. September 2013: In einer 19-stündigen Bergungsaktion wird die Costa Concordia aufgerichtet. Keystone 23. Juli 2014: Die Costa Concordia verlässt Giglio. Aufgrund der Wetterlage musste die Überführung mehrfach verschoben werden Keystone 27. Juli 2014: Das Schiff trifft in Genua ein, wo es verschrottet werden soll. Keystone 3. November 2014: Der letzte Vermisste, ein indischer Kellner, wird gefunden. Keystone 11. Februar 2015: Der Kapitän der «Costa Concordia» Francesco Schettino wird zu 16 Jahren Haft verurteilt. Keystone 21. September 2015: Die Staatsanwaltschaft legt Berufung gegen die ihrer Ansicht nach zu milde Strafe ein. Keystone 3. Januar 2016: Das Luxusschiff ist so weit abgewrackt, dass die ersten zwei Schwimmkästen entfernt werden können. Keystone 1. September 2016: Die Costa Concordia wird ein letztes Mal im Hafen von Genua verschoben. Es folgt die Verschrottung – 80 Prozent wird recycelt. ANSA/ EPA/LUCA ZENNARO

Ein grosser Teil der Besatzung machte sich früh aus dem Staub

Je mehr sich die Costa Concordia zur Seite neigte, desto hektischer und panischer wurde es an Bord. Gluschitsch half alten und gebrechlichen Passagieren, in die Rettungsboote zu klettern: «Viele schafften das nicht aus eigener Kraft, sie sind solche Dinge ja nicht gewohnt. Man darf nicht vergessen, diese grossen Kreuzfahrtschiffe sind auch eine Art schwimmende Seniorenheime.» Die philippinischen Besatzungsmitglieder hätten beherzt geholfen, während sich ein grosser Teil der italienischen Crew-Mitglieder wie Kapitän Francesco Schettino längst aus dem Staub gemacht hätten.

Gluschitsch und seine Frau wurden schliesslich angewiesen, sich selber in ein Rettungsboot zu setzen. Es war das zweitletzte, das die Costa Concordia verliess. «Auf der kurzen Fahrt zum Hafen sah ich, dass unsere Kabine bereits überflutet war, obwohl sie sich ziemlich weit oben auf dem Schiff befunden hatte. So massiv war die Schlagseite der Costa Concordia schon. Erst da wurde mir so richtig bewusst, wie ernst und dramatisch die Situation tatsächlich war», berichtet Gluschitsch. Der Hochzeitsanzug, den er für die Reise eigens eingepackt hatte, ist auf dem Schiff geblieben.

Berichte zum Jahrestag schaut das Paar nicht an

«Es war eine dramatische Nacht, aber ich war nicht traumatisiert in dem Sinne, dass ich den Eindruck hatte, dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein», betont Gluschitsch. «Was wir aber schwer ertrugen, das waren die Augenzeugenberichte und Dokumentationen, die nach der Havarie immer wieder gezeigt wurden.» Auch die heutigen Berichte zum 10. Jahrestag der Havarie schaut sich das Paar nicht an.

Grossartig sei dagegen die Hilfsbereitschaft der einheimischen Bevölkerung gewesen: «Die Menschen auf Giglio sind mitten in der Nacht aufgestanden, um zu helfen, um die verängstigten und frierenden Passagiere bei sich aufzunehmen und ihnen etwas Warmes zu Essen und zu Trinken zu geben», sagt Gluschitsch.

«Die philippinischen Besatzungsmitglieder und die Menschen auf Giglio - also diejenigen, die am wenigsten für das Unglück konnten - haben bei der Tragödie am meisten Grösse gezeigt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen