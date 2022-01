Mario Draghi hat Italien 2021 aus der Krise geführt

Italien Mensch Mario, wie hast du das nur hingekriegt? Nach seinem Wunderjahr liebäugelt Draghi mit neuem Job Mario Draghi, 74, ist noch kein Jahr im Amt als italienischer Regierungschef. Sein Land ist dennoch kaum wiederzuerkennen. Doch dem Land droht schon wieder Ungemach: «Super Mario» liebäugelt mit einem neuen Job. Und längst totgeglaubte Populisten drängen zurück an die Macht. Dominik Straub, Virginia Kirst und Samuel Schumacher Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat geschafft, was kaum jemand für möglich gehalten hätte: Italiens Regierungschef Mario Draghi. Getty

Helden? Davon gab’s in Italien in jüngster Zeit so viele wie lange nicht mehr. Im Mai gewannen die Italo-Rocker der Band Måneskin mit ihrem Lied «Zitti E Buoni» («Leise und brav») den Eurovision Songcontest. Im Juli zerstörte die Squadra Azzurra um Captain Giorgio Chiellini den EM-Traum der englischen Fussballer in deren Heimstadion in London. Im August liess der Italiener Marcell Jacobs bei der Königsdisziplin an den Olympischen Spielen in Tokio alle Konkurrenten über die 100 Meter hinter sich. Und im Oktober räumte Giorgio Parisi den Nobelpreis für Physik ab.

Einer aber stellte all die anderen «eroi» in den Schatten: Mario Draghi, 74, früher mal Boss der Europäischen Zentralbank, seit Februar Chef der italienischen Regierung, spätestens seit der Veröffentlichung der jüngsten Wirtschaftszahlen der Stolz der ganzen Nation.

Dabei deutete bis vor kurzem nur wenig darauf hin, dass Italien bald schon für positive Schlagzeilen sorgen würde. Jahrelang schlug sich das Land rum mit Populisten, Sex-Partys feiernden Premiers, scheiternden Politikern und zerstrittenen Parlamentariern. Die Italiener machten «brutta figura». Dabei liegt kaum einem Volk so viel daran, vor anderen nicht schlecht dazustehen.

Die Kehrtwende, die «Super Mario» in seinem Heimatland schaffte, ist eindrücklich. Die Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr um 6,3 Prozent; deutlich schneller als in vielen anderen EU-Ländern. Drei Viertel aller Italienerinnen und Italiener sind vollständig geimpft; deutlich mehr als fast überall sonst in Europa. Und dank Draghis drastischem Reformkurs steht der Auszahlung der 209 Milliarden Euro aus den Pandemietöpfen der Europäischen Union kaum noch etwas im Weg. Kein Land darf sich über einen grösseren Notgroschen freuen als das Belpaese.

49 Ehejahre und ein Ivy-League-Studium

Wie aber hat es der parteilose Draghi hingekriegt, das politische Schlangennest in Rom zu zähmen, die reformimmunen Institutionen in der 60-Millionen-Nation auf Vordermann zu bringen und – wenn man den ambitioniert um den Titel weibelnden französischen Präsidenten Emmanuel Macron mal ausblendet – erst noch als neuer Leader Europas anerkannt zu werden?

Draghis persönliche Vita mag einigen Aufschluss über sein Erfolgsrezept geben. Schon als Teenager verlor er beide Eltern und hat schnell gelernt, dass ihm ohne Einsatz nichts geschenkt wird. In seinen 49 Ehejahren mit Serena Draghi dürfte er viel über Stabilität und den Wert der Konstanz erfahren haben. Als Fan der AS Roma musste er lernen, mit Niederlagen umzugehen. Und als einstiger Wirtschaftsstudent an der amerikanischen Elite-Universität MIT und darauf folgenden Anstellungen bei der Weltbank, Goldman Sachs und der Europäischen Zentralbank kennt er die Tricks und Tücken volkswirtschaftlicher Entwicklungen.

Seit 49 Jahren sind Serena und Mario Draghi verheiratet. Getty

Kommt hinzu, dass der 74-Jährige genau um das Gewicht seiner Worte weiss. Als er als Zentralbank-Chef 2012 verkündete, er werde den Euro retten, «koste es, was es wolle», da glaubte man ihm. Und als er Anfang Jahr verkündete, Italien müsse jetzt sofort seine Differenzen überwinden, «was immer es dazu braucht», da glaubten die Italiener ihm wieder.

Draghi hat es geschafft, eine breite Koalition von Parteien in seine Regierungskoalition zu holen. Einigkeit, sagte er bei seiner ersten wichtigen Rede in Rom, sei jetzt keine Option:

«Einigkeit ist jetzt unsere Pflicht.»

Unter seiner Führung haben sich einstige Erzfeinde ausgesöhnt und gemeinsam Verantwortung für den Kurs des Landes übernommen. Matteo Salvinis rechte Lega ist genauso mit an Board wie Silvio Berlusconis Forza Italia, der sozialdemokratische Partito Democratico und die Populisten der Fünf-Sterne-Bewegung. Nur die neofaschistisch geprägten Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni verzichten darauf, konstruktiv am italienischen Wunder mitzuwirken.

Militärischer Drill und die Konkurrenz der Mafia

Draghi selbst ist politisch schwer einzuordnen. Als Ökonom hatte er sich für die Privatisierung öffentlicher Dienste ausgesprochen. Als Notenbanker galt er als Verfechter der Haushaltsdisziplin. In den letzten Monaten hat Draghi dagegen die Wichtigkeit des Staats betont: In der Pandemie müsse der Staat dafür sorgen, dass Unternehmen und Arbeitnehmer nicht sich selber überlassen werden. Dass gerade in Italien schnell andere Schatteninstitutionen mit Finanzhilfen zur Stelle sind, wenn der Staat seinen Bürgern nicht unter die Arme greift, das hat das florierende Kredit-Geschäft der Mafia in der Pandemie gezeigt.

Die Pandemie hat Italien unter Draghis Führung besser gemeistert als manch andere europäische Staaten. Die Organisation der nationalen Impfkampagne hat der Regierungschef dem Armee-General Francesco Paolo Figliuolo übertragen, der das zuvor chaotische Treiben in Italiens Pandemiebekämpfung mit militärischem Drill erfolgreich bekämpft. «Wie ein Schnellzug» gehe die Impfkampagne in Italien los, stellte sogar EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bewundernd fest.

Italien war im Herbst eines der ersten Länder, das für alle Arbeitnehmenden eine Zertifikatspflicht erliess. Die erwarteten Massenproteste blieben – von den Demos der Hafenarbeiter in Triest abgesehen – weitgehend aus. Erst diese Woche verkündete Draghi die Einführung einer generellen Impfpflicht für alle Über-50-Jährigen. Auch diese Pille werden die Italiener grossmehrheitlich schlucken. Die Bilder aus Bergamo, wo im März 2020 Militärlastwagen die überfüllten Leichenhallen räumen und die Covid-Toten auf die Friedhöfe karren mussten, sind in Italien unvergessen.

Endet die Draghi-Show noch in diesem Monat?

Draghi hat das Land aus dieser dunklen Zeit herausgeführt. Italien hat sich wacker geschlagen und sich auf der europäischen Ebene viel Lob abgeholt. Doch ausgerechnet jetzt denkt «Super Mario» ans Weiterziehen. Der nächste Level wartet. Am 24. Januar schon wählt Italiens Parlament gemeinsam mit Vertretern der Regionen einen neuen Staatspräsidenten. Der amtierende Sergio Mattarella, der Draghi im vergangenen Winter den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben hatte, tritt ab. Und Draghi könnte sich gut vorstellen, den 80-Jährigen zu beerben. Als amtierender Regierungschef werde er sich nicht in die Wahl einmischen, betont er. Er sei schlicht ein «Nonno im Dienst der Institutionen».

Will Staatspräsident werden: der 85-jährige Silvio Berlusconi.

Als italienischer Staatspräsident wäre Draghi zwar keinesfalls wirklich weg von der Bühne und könnte eine Rückkehr des 85-jährigen Silvio Berlusconi verhindern, der Mattarella ebenfalls gerne beerben würde. Sorge aber bereitet – vor allem auch dem europäischen Ausland – die Frage, wer denn anstelle von Draghi das politische Tagesgeschäft in dieser heiklen Phase als neuer Regierungschef leiten würde. Lega-Chef Matteo Salvini oder gar die postfaschistische Giorgia Meloni. Man will es sich in Berlin, Paris und Brüssel gar nicht vorstellen. Man hat sich doch erst gerade an den neuen Helden im Süden gewöhnt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen