Italien: 4,4-Milliarden Betrug bei Super-Bonus 110

Italien Warum in Italien jeden Tag 63 neue Baufirmen gegründet werden – und wieso Europa den Mega-Betrug mitfinanziert Eine Corona-Hilfsmassnahme sah vor, Hausbesitzer bei Sanierungen zu unterstützen. 4,4 Milliarden Euro wurden dabei veruntreut. Das Ganze ging gewaltig daneben. Dominik Straub, Rom 14.02.2022, 05.00 Uhr

Gute Idee, schlechte Umsetzung: Italiens «Super-Bonus 110». EPA

Daniele Franco machte schon gar nicht den Versuch, den Skandal schönzureden. «Die Betrügereien gehören zu den grössten, die diese Republik je gesehen hat», sagte der italienische Finanzminister, als er über den Milliarden-Beschiss informierte. Den Schaden beziffert er auf 4,4 Milliarden Euro.

Am Ursprung des Skandals steht der sogenannte «Super-Bonus 110». Er ermöglicht es Hauseigentümern, ihre Liegenschaften energietechnisch zu sanieren: alles zum Nulltarif. Die Rechnung berappt zu hundert Prozent der Staat in Form von Steuergutschriften. Die Mega-Subvention war 2020, mitten in der Corona-Pandemie, von der Regierung von Giuseppe Conte beschlossen worden, um die Bauwirtschaft anzukurbeln und Emissionen zu senken.

Der Haken an der Sache: Die Steuergutschriften, die sich die Hauseigentümer mit der Sanierung ihrer Immobilien erwerben, dürfen auch als Zahlungsmittel verwendet werden. Das heisst: Statt die ausführende Baufirma auf übliche Weise zu bezahlen, kann ein Bauherr seine Steuergutschrift an die Firma übertragen. Und diese wiederum kann die Gutschrift an Dritte weiterverkaufen. Ob überhaupt je irgendwelche Sanierungsarbeiten ausgeführt worden sind, musste niemand nachweisen. Es reichte, gegenüber dem Fiskus eine Gebäudesanierung geltend zu machen.

Europa bezahlt für die Schlamperei

Besonders ärgerlich: Europa muss den Betrug mittragen. Italien erhält aus dem europäischen Wiederaufbaufonds fast 14 Milliarden Euro für die Steigerung der Energieeffizienz.

Ministerpräsident Mario Draghi wollte die betrugsanfällige Mega-Subvention eigentlich 2021 auslaufen lassen. Er wurde aber von der Fünf-Sterne-Protestbewegung gestoppt. Jetzt sollen zumindest die Kontrollen verschärft werden.

Auch die Mafia profitiert vom «Super-Bonus». Der Kauf von Steuergutschriften sei ein formidables Instrument für die Clans, ihr dreckiges Geld zu waschen, betont der Anti-Mafia-Staatsanwalt Federico Cafiero de Raho. Seine Ermittler haben ausserdem festgestellt, dass allein im vergangenen Jahr 11'600 neue Bauunternehmen gegründet worden seien – im Durchschnitt 63 pro Tag. «Wer hat diese Firmen gegründet? Und mit welchem Kapital?» fragt sich Mafiajäger de Raho.