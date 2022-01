China jagt Abweichler: Auch in der Schweiz ist Peking aktiv

Jagd auf Abweichler Wie China seine geflohenen Bürger weltweit aufspürt – und auch in der Schweiz verdächtige «Interviews» führt 2015 schloss die Schweiz ein geheimes Abkommen mit Peking Sicherheitsapparat – und war bei weitem kein Einzelfall in Europa, wie ein neuer Bericht zeigt. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Auch in der Schweiz im Einsatz: chinesische Polizisten.

Wang Jingyu ist gerade mal 19 Jahre alt – und dennoch sucht der chinesische Sicherheitsapparat nach ihm wie nach einem Schwerverbrecher.

Der Grund: Der Student hatte in einem Online-Post die offiziellen Todesangaben der Volksbefreiungsarmee bei einem Grenzkonflikt mit indischen Soldaten angezweifelt. Was nach einer Banalität klingt, wertet Peking als Hochverrat. Und Wangs Fall illustriert beispielhaft die weltweite Jagd, die China auf seine kritischen Staatsbürger betreibt.

Als Wang sich im Juni 2020 auf den Weg in seine Wahlheimat USA machte, wurde er bei einem Zwischenhalt in Dubai auf Druck aus Peking von den Behörden festgesetzt. Gleichzeitig erhielten sein Eltern in seiner Heimatstadt Chongqing Besuch von der chinesischen Polizei.

«Sie haben meinen Eltern gesagt, dass sie mich zum Aufgeben drängen sollen», berichtet Wang später. Erst als internationale Medien über den Fall berichteten, wurde der junge Chinese freigelassen. Doch in seine Heimat wird Wang so schnell nicht wieder zurückkehren können.

Und plötzlich liegt ein Zettel vor der Tür

Wangs Schicksal ist bei weitem kein Einzelfall. Bereits 2014 initiierte die chinesische Regierung eine Kampagne namens «Operation Fuchsjagd». Ziel war es, wohlhabende Chinesen in die Heimat zurückzuholen, die aufgrund mutmasslicher Veruntreuung von öffentlichen Geldern ins Ausland geflohen waren. China versuchte, mit zahlreichen Staaten entsprechende Auslieferungsabkommen abzuschliessen – oft vergeblich.

Deshalb ist Peking in den vergangenen Jahren zunehmend auf hochgradig unmoralische und teils illegale Methoden ausgewichen, um seine flüchtigen Bürger zurück ins Reich der Mitte zu holen. Das zeigt ein neuer Bericht der schwedischen Nichtregierungsorganisation «Safeguard Defenders», der heute veröffentlicht wird.

Chinesische Polizistinnen vergleichen Fingarabdrücke. Am 10. Januar feiert China jedes Jahr den Tag der Polizisten. Getty

China setzt dabei auf zwei Methoden:

Erstens nutzen die Behörden eine Mischung aus Überzeugung und Einschüchterung vor Ort. Vor zwei Jahren etwa fand ein in die USA geflüchteter Chinese vor seinem Haus in New Jersey einen Zettel mit der Nachricht:

«Wenn du zurück ins Mutterland gehst und zehn Jahre hinter Gittern verbringst, dann wird es deiner Frau und deinen Kindern gut gehen.»

Zweitens locken chinesische Behörden die Geflüchteten unter einem falschen Vorwand in einen Drittstaat, der ein entsprechendes Auslieferungsabkommen mit China unterzeichnet hat. Solche Rückführungen von Chinesen hat es laut «Safeguard Defenders» bereits aus über 120 Ländern gegeben, darunter auch aus den Niederlanden und Grossbritannien.

Was passierte bei den Schweizer «Interviews»?

Schlecht weg kommt im Bericht der schwedischen Organisation aber auch die Schweiz. 2015 hat das Land ein geheimes «Rückführabkommen» mit der chinesischen Regierung abgeschlossen, das entgegen der gängigen Praxis nicht öffentlich gemacht wurde und erst 2020 durch Recherchen von «Safeguard Defenders» ans Licht kam.

Das Abkommen genehmigte die Visa-Vergabe für chinesische Polizisten, um in der Schweiz «Interviews» mit chinesischen Staatsangehörigen durchzuführen. Dass solche Interviews für massive Drohgebärden und Druckkampagnen auf in der Schweiz wohnhafte Bürger missbraucht worden sind, ist naheliegend.

Besonders heikel: Die von Bern ausgestellten Visa waren Touristenvisa, mit denen die chinesischen Polizisten prinzipiell den gesamten Schengen-Raum hätten bereisen dürfen.

Hinter der NGO «Safeguard Defenders» steht Peter Dahlin, der den chinesischen Sicherheitsapparat aus eigener Erfahrung kennt. Nach seinem Politikstudium kam der Schwede in den 2000er Jahren erstmals als Backpacker nach China.

Später leitete er in Peking sieben Jahre lang eine Bürgerorganisation namens «Chinese Urgent Action Working Group». Deren Ziel war es, Chinas sogenannte «schwarze Gefängnisse» ausfindig zu machen, in denen das Regime regelmässig Dissidenten verschwinden lässt.

Dahlin identifizierte über ein halbes Dutzend solcher Einrichtungen in Peking, bis er im Januar 2016 selbst 23 Tage lang in einem solchen «schwarzen Gefängnis» sass. Dort wurde er täglich verhört, oftmals zu späten Nachtstunden und mit Hilfenahme eines Lügendetektors. Regelmässiger Schlafentzug sollte seine Willensstärke brechen.

Schlussendlich wurde Dahlin ausser Landes verwiesen. Um seine Freilassung zu beschleunigen, kooperierte er mit dem Staatsfernsehen, das sein «Geständnis» zur besten Prime Time ausstrahlte.

