James-Webb-Teleskop startet erfolgreich ins All

«James Webb» Teuerstes Weltraum-Teleskop der Geschichte startet erfolgreich ins All Das leistungsfähigste Teleskop in der Geschichte der Menschheit ist auf dem Weg ins Weltall. «James Webb» soll die ältesten Galaxien im Universum genauso in den Blick nehmen wie junge Sternsysteme. Eine ganze Generation an Forschenden hofft auf Erkenntnisse durch das Teleskop. 25.12.2021, 13.45 Uhr

An Bord einer Ariane-5-Rakete geht das Teleskop ins All. Nasa/Bill Ingalls Handout / EPA

Nach jahrzehntelanger Planung ist das teuerste jemals in der Raumfahrtgeschichte gebaute Weltraumteleskop am Samstag erfolgreich ins All gestartet. Mit dem gemeinsam von Weltraumbehörden in Europa, den USA und Kanada gebauten «James Webb Space Telescope» (JWST) sollen die ältesten Galaxien des Weltalls erkundet werden. Es startete vom europäischen Weltraum-Bahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus und befindet sich an Bord einer Ariane-Trägerrakete. Der Weg bis zum etwa 1,5 Millionen Kilometer entfernten Zielorbit dauert etwa vier Wochen.