Prinz Andrew: Epstein-Geheimvertrag soll ihn schützen

Jeffrey Epstein Brisanter Geheim-Vertrag: Mit diesem Dokument will Prinz Andrew seinen Namen im Sex-Skandal reinwaschen Laut dem Vertrag liess Epstein seinem Opfer Virginia Giuffre 500'000 Dollar Schweigegeld überweisen. Prinz Andrews Anwälte sagen: Ihr blaublütiger Mandant sei damit fein raus. Samuel Schumacher 04.01.2022

Das Foto aus dem Jahr 2001 zeigt Prinz Andrew mit der damals 17-jährigen Virginia Roberts (heute Giuffre) und Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epsteins Londoner Anwesen. Getty

Während die amerikanische Richterin Alison Nathan in New York noch darüber brütet, für wie viele Jahre sie Jeffrey Epsteins Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell nach deren Schuldspruch hinter Gittern schicken soll – maximal 65 könnten es werden -, hirnen die Anwälte des britischen Prinzen Andrew in London an möglichen Strategien rum, um ihren blaublütigen Klienten aus dem Strudel des Sex-Verbrecher-Prozesses zu ziehen.

Andrews Problem: Virginia Giuffre, eine der Frauen, die als Teenagerinnen von Epstein und dessen Entourage vergewaltigt worden sind, geht mit einer Zivilklage gegen den zweitältesten Sohn der Queen vor. Ihr Vorwurf: Andrew soll sie vor rund 20 Jahren mehrfach sexuell missbraucht haben. Sowohl in Epsteins Anwesen in Manhattan als auch in seinem Haus in London und auf seiner Privatinsel soll der heute 61-jährige Prinz gegen ihren Willen mit der damals Minderjährigen geschlafen haben.

Andrew streitet das vehement ab. Öffentlich machte er das zuletzt in einem Interview mit der BBC im November 2019, in dem er sich in Widersprüche verwickelte und alles andere als eine gute Figur machte. Kurz darauf trat er von all seinen öffentlichen Ämtern und Repräsentationsaufgaben zurück. Seither schweigt der Prinz und überlässt das Zurechtbiegen seines Rufs seinem Anwaltsteam.

Interview von Prinz Andrew mit der BBC im November 2019. Youtube

Und dieses Team hat seit Montag ein vermeintlich schlagkräftiges neues Instrument zur Hand: den bislang geheim gehaltenen Vergleich zwischen Virginia Giuffre und Jeffrey Epstein aus dem Jahr 2009. Laut dem Vertrag hat Jeffrey Epstein seinem einstigen Opfer damals 500’000 US-Dollar überwiesen. Giuffre hat im Gegenzug zugesichert, keine Anzeige gegen Epstein «oder sonst irgend jemanden, der als potenzieller Angeklagter gelten könnte», zu erstatten.

Die entscheidende Seite aus dem 12-seitigen Geheimvertrag zwischen Jeffrey Epstein und Virginia Giuffre. HO

Giuffres Anwalt David Boies bezeichnete den Vergleich als «irrelevant» in Bezug auf die Zivilklage seiner Klientin gegen den Prinzen. Der Vergleich habe sich auf die Vorkommnisse in Jeffrey Epsteins Haus in Florida bezogen, mit dem der Prinz nichts zu tun gehabt habe. Aus diesem Grund hat sich Anwalt Boies auch dazu entschieden, das Dokument öffentlich zu machen.

Was macht Maxwell als nächstes?

Prinz Andrew hingegen schöpft aus dem veröffentlichten Geheimdokument Hoffnung. Seine Rechtsberater sehen darin den Beweis, dass es dem Vergewaltigungsopfer Virginia Giuffre nur darum gehe, einen «Bezahltag» einzustreichen.

Ghislaine Maxwell drohen für ihre Verstrickungen in die Sexualverbrechen ihres Ex-Partners Jeffrey Epstein 65 Jahre Haft. AP

Offen bleibt, ob Ghislain Maxwell neues Öl ins Feuer giesst und sich – allenfalls im Austausch gegen eine geringere Gefängnisstrafe – doch noch zu den Vorwürfen gegen Prinz Andrew und andere prominente Bekanntschaften ihres Ex-Partners äussert. Maxwell, die selber kurzfristig mit Andrew liiert war, weiss mutmasslich um die Verstrickungen des Prinzen in die Machenschaften von Jeffrey Epstein. Ob sie «singt» oder nicht, werden die kommenden Wochen zeigen

