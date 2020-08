Joe Biden distanziert sich von gewaltsamen Protesten: «Wer Gewalt anwendet, soll vor Gericht gestellt werden» Mit seiner Ansprache reagierte Biden auf die Kritik, er unternehme zu wenig, um die Ausschreitungen zu stoppen. Donald Trump kündigte derweil ganz eigene Auftrittspläne an. Renzo Ruf aus Washington und Samuel Schumacher 31.08.2020, 20.48 Uhr

«Sehe ich aus wie ein radikaler Sozialist?», fragte der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden bei seinem Auftritt in Pittsburgh. Keystone

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat in einer Ansprache in der Stadt Pittsburgh am Montagabend deutliche Kritik an den gewaltsamen Ausschreitungen in verschiedenen amerikanischen Städten geübt. «Ich will es in aller Klarheit sagen: Vandalieren, klauen und Gebäude in Brand stecken hat nichts mit Protest zu tun. Das ist schlicht Gesetzlosigkeit», sagte der 77-Jährige.