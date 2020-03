Joe Biden ist ein schwacher Kandidat: Umso wichtiger ist es, dass alle anderen Bewerber sofort das Rennen verlassen

Live

Vorwahlen in 14 Bundesstaaten: Joe Biden gewinnt den «Super Tuesday» vor Sanders – Bloomberg und Warren floppen

Welcher demokratische Kandidat soll gegen Donald Trump antreten? Mit den Vorwahlen am "Super Tuesday" ist der Wahlkampf in Amerika in seine erste heisse Phase gestartet. Sieger ist Joe Biden, der mindestens 8 der 14 Bundesstaaten gewinnen konnte. Alle News finden Sie hier in unserem Wahl-Ticker.