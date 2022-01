USA: Befördert Joe Biden seine Nummer zwei ans höchste Gericht?

Justiz Im rechten Amerika brodelt die Gerüchteküche: Nominiert Joe Biden seine Stellvertreterin Kamala Harris für einen Posten am Supreme Court? Der Richter Stephen Breyer, seit 1994 am obersten amerikanischen Gericht tätig, will am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt geben. Dies eröffnet Präsident Joe Biden die Chance ein Wahlversprechen zu erfüllen und eine dunkelhäutige Frau als Nachfolgerin zu nominieren. Renzo Ruf, Washington 27.01.2022, 07.07 Uhr

Auf den ersten Blick klingt die Idee verführerisch: Ein Befreiungsschlag eines Präsidenten, der politisch mit dem Rücken zur Wand steht – und angesichts schlechter Umfragewerte die Basis aus dem Winterschlaf wecken will.

Also dauerte es am Mittwoch nicht lange, bis in der Hauptstadt das Gerücht die Runde machte, dass Joe Biden seine Stellvertreterin Kamala Harris für den frei werdenden Sitz am Supreme Court berufen könnte. Dazu passt, dass der Demokrat im Weissen Haus im Wahlkampf 2020 versprochen hatte, er werde eine afroamerikanische Frau nominieren, sobald sich einer der neun Richter am Obersten Gerichtshof in den Ruhestand zurückziehe.

An dieser Geschichte stimmt: Am Supreme Court wird wohl tatsächlich ein Sitz frei. Bereits am Donnerstag könnte Stephen Breyer, 83 Jahre alt und seit 1994 im Amt, seinen Rücktritt bekannt geben. Und an Biden wäre es dann, eine Nachfolgerin zu nominieren. Seine Sprecherin Jen Psaki bekräftigte am Mittwoch noch einmal, dass sich der Präsident an sein Wahlversprechen halten werde. Damit könnte Biden Geschichte schreiben, amtierte doch noch nie eine dunkelhäutige Frau am Supreme Court.

Theoretisch würde dies den Weg für Kamala Harris freimachen. Die 57-Jährige ist Tochter einer Medizinerin aus Indien und eines Ökonomen aus Jamaika, sie bezeichnet sich aber als Afroamerikanerin. «Ich bin schwarz, und ich bin stolz darauf, schwarz zu sein», sagte sie im Wahlkampf 2020. Als ehemalige Staatsanwältin in San Francisco und Justizministerin Kaliforniens ist die Demokratin zudem mit Rechtsfragen vertraut.

Ausserdem hätte der Job am Supreme Court den Vorteil, dass Harris von nun an Jobsicherheit geniessen würde: Bundesrichter arbeiten in Amerika ohne Amtszeitbeschränkung und können theoretisch bis ans Lebensende Recht sprechen. Für eine Politikerin mit unterirdischen Zustimmungswerten wäre das eine elegante Lösung.

Aber natürlich handelt es sich dabei nur um ein Gedankenspiel, und am Mittwoch waren es vor allem rechte Medien, die das Gerücht am Leben hielten. Biden-Sprecherin Psaki veröffentlichte zwar kein Dementi, sagte aber im Weissen Haus: Der Präsident hege die Absicht, sich 2024 zusammen mit Harris um eine zweite Amtszeit zu bewerben. Eine anonyme Quelle präzisierte ausserdem, dass Biden eine afroamerikanische Richterin nominieren werde, keine Quereinsteigerin.

Hinzu kommt: Aufgrund der knappen Mehrheitsverhältnisse im Senat, in dem die Demokraten 50 der 100 Sitze stellen, ist die Präsidentenpartei auf die Stimme von Harris angewiesen. Als Vizepräsidentin fällt sie bei einem Stimmengleichstand im Senat den Stichentscheid. (In ihrem ersten Amtsjahr musste Harris bereits 15 Mal ein Patt durchbrechen.) Zwar könnte sie, theoretisch, für sich selbst stimmen und ihre eigene Beförderung absegnen. Aber Biden wäre dann gezwungen, kurz vor der nächsten Parlamentswahl, die mit einer Machtübernahme der Republikaner im Senat ausgehen könnte, eine neue Vizepräsidentin zu suchen. (Diese Personalie müsste von beiden Kammern des Kongresses bestätigt werden.)

Am wichtigsten ist aber vielleicht, dass Harris kein Interesse daran hat, ihr Amt als Stellvertreterin des mächtigsten Politikers in Amerika abzugeben. Mag sein, dass sie in ihrem ersten Amtsjahr in Washington nicht immer glücklich wirkte. Voriges Jahr sagte sie aber: «Ich mag, was ich tue, die Möglichkeit, durch das Land zu reisen, mit Leuten zu reden, und Politik zu machen, die sehr direkte Auswirkungen hat.» So klingt eine Politikerin mit Ambitionen, keine Richterin.