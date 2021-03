Kanada Vancouvers Spaziergänger sind nicht mehr sicher vor aggressiven Kojoten 15 Angriffe gab es in den vergangenen drei Monaten. Wer die Tiere füttert, muss mit hohen Bussen rechnen. Gerd Braune aus Ottawa 09.03.2021, 18.18 Uhr

Plötzlich aggressiv: Die Kojoten in Stadtpark von Vancouver haben in den verganenen drei Monaten 15 Menschen attackiert. Pixabay

Ein Ausflug in Vancouvers «Stanley Park» kann in diesen Tagen gefährlich sein. Binnen drei Monaten haben Kojoten im Stadtpark fünfzehn Jogger und Spaziergänger angegriffen. In zwei Fällen gingen die Tier sogar auf Velofahrer los. Mehrere Wege durch den Park sind vorübergehend gesperrt.