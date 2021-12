Schönstes Weihnachtsgeschenk: Vulkan auf La Palma ist erloschen

Kanaren Die Menschen auf La Palma erhalten ihr schönstes Weihnachtsgeschenk: Der Vulkan ist erloschen Der Cumbre Vieja auf der spanischen Insel ist eingeschlafen. Jetzt beginnt das grosse Aufräumen. Ralph Schulze, Madrid 26.12.2021, 17.02 Uhr

Erloschener Vulkan: der Cumbre Vieja auf La Palma. Bild: Miguel Calero / EPA

«Wir bitten den Herrn, diesen Vulkan zu besänftigen und nicht mehr Schaden anzurichten», beteten Zehntausende Inselbewohner in den weihnachtlichen Gottesdiensten auf La Palma. Die Fürbitte an den Himmel wurde erhört. Der Vulkan, der auf der spanischen Kanareninsel die grösste Katastrophe seit Jahrhunderten auslöste und Tausende Häuser zerstörte, gibt endlich Ruhe. Nachdem der Feuerberg im Süden der Insel tagelang keine Lava mehr spuckte, erklärte der Krisenstab den Ausbruch offiziell für beendet.

«Das ist das beste Weihnachtsgeschenk», erklärte Spaniens Premier Pedro Sánchez. Er versprach den 85000 Inselbewohnern: «Zusammen werden wir diese wunderschöne Insel wiederaufbauen und die Schäden reparieren.» Die Regierung hat mehr als 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau versprochen, auch die EU will helfen. Schon an diesem Montag sollen die ersten Bulldozer anrollen und beginnen, Ascheberge und Lava wegzuräumen, die ein zwölf Quadratkilometer grosses Gebiet unterhalb des Vulkans in eine Mondlandschaft verwandelt haben.

Schritt für Schritt werde man das Gelände, das die Lavaströme unter sich begraben haben, zurückerobern, verkündete der Inselpräsident Mariano Zapata. Zunächst müsse es darum gehen, Verkehrsverbindungen, Strom- und Wasserleitungen in dem zerstörten Gebiet wieder herzustellen. Insgesamt 70 Kilometer Strassen waren von den Lavamassen verschüttet worden. Darunter auch die Verbindungsstrasse zur wichtigsten touristischen Hochburg der Insel, dem Ort Puerto Naos, der durch die Lavaströme von der Aussenwelt abgeschnitten worden war.

Ausbruch vor 100 Tagen mit gigantischen Schäden

«2022 wird ein besseres Jahr für die Insel sein», sagte Ángel Víctor Torres, der regionale Regierungschef der vor Westafrika liegenden Kanarischen Inseln. Er feierte das Ende des Vulkans, der am 19. September, also vor nahezu 100 Tagen, in aller Heftigkeit ausgebrochen war. Angesichts der gigantischen Schäden auf der Insel bedauerte Torres zugleich: «Leider hat er sich nicht früher beruhigt.»

Es sei die schlimmste Vulkankatastrophe, an die sich die Insulaner erinnern können. Zuletzt hatte es auf La Palma 1971 und 1949 Vulkanausbrüche gegeben, die aber nur kurz dauerten und geringe Schäden verursachten.

Feuerspektakel: Der Cumbre Vieja auf La Palma brach im September aus. Bild: Miguel Calero / EPA

Nach dem satellitengestützten EU-Beobachtungsprogramm Copernicus begrub die Lava 3000 Gebäude unter sich, rund die Hälfte davon waren Wohnhäuser. Die Nachricht vom Ende des Lavadramas wurde in der Bevölkerung denn auch mit grosser Freude aufgenommen. «Das Einschlafen des Vulkans ist eine Erleichterung», fasste Julio Pérez, der Sprecher des örtlichen Krisenstabs, die Stimmung zusammen. Auch wenn er klar machte, dass die Gefahr noch nicht gänzlich vorbei ist. Es sei nicht ausgeschlossen, dass es einen Rückfall gebe und der Vulkan doch noch einmal aufwache. Zudem waberten durch die Katastrophenzone giftige Gase, welche der Krater auf 1100 Meter Höhe und die langsam erkaltenden Lavaströme ausstossen. Pérez: «Das Ende des Ausbruchs bedeutet noch nicht das Ende der Krise.»

Die rund 7000 Menschen, die vor dem Vulkan flüchten mussten, werden sich in Geduld üben müssen.