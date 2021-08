Katastrophen-Alarm: Waldbrände am Mittelmeer wüten weiter

Katastrophen-Alarm am Mittelmeer: Kampf gegen Waldbrände in Griechenland und der Türkei geht weiter

Katastrophen-Alarm am Mittelmeer: Kampf gegen Waldbrände in Griechenland und der Türkei geht weiter

Tausende Feuerwehrleute kämpfen in den Ferienregionen am Mittelmeer weiter gegen die verheerenden Waldbrände. Nach der Türkei und Italien sind nun wegen der extremen Hitze auch in Griechenland zahlreiche Brände ausgebrochen. Binnen 24 Stunden kam es auf der Halbinsel Peloponnes zu 56 Bränden.