Katastrophenalarm: Tausende fliehen vor Feuern in Australien

In den Bundesstaaten New South Wales und Victoria gilt wegen der verheerenden Buschfeuer weiterhin der Notstand. Mehr als ein halbes Dutzend Städte musste evakuiert werden. Am Küstenort Mallacoota, wurden die Bewohner und Urlauber, die an den Strand geflüchtet waren, von der Marine in Sicherheit gebracht.

03.01.2020, 13.22 Uhr