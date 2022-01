Finnland nimmt neues Atomkraftwerk in Betrieb

Olkiluoto 3 Finnland sagt: «Atomkraft? Ja, bitte!» – und nimmt einen neuen Reaktor in Betrieb Während andere aussteigen wollen, hat Finnland soeben Fakten geschaffen - und eine neue Anlage eröffnet. Zum Klimaschutz - und aus Pragmatismus. Niels Anner, Kopenhagen 04.01.2022, 17.37 Uhr

Der dritte Block des Reaktors Olkiluoto 3 in Finnland, hier zu sehen während der Bauphase, ist inzwischen fertig gestellt. Handout / WIS

Es ist noch nicht lange her, da schien Finnland aus internationaler Sicht auf eine aussterbende Technologie zu setzen. Denn während viele Länder bremsen und auf erneuerbare Energien setzen, spielt in dem nordischen Land die Atomkraft weiterhin eine entscheidende Rolle; sie deckt ein Drittel des Strombedarfs. Kurz vor Weihnachten nahm mit Olkiluoto 3 der fünfte Reaktor seinen Betrieb auf; im Juni soll er auf vollen Touren laufen und 15 Prozent des Strombedarfs decken.

Das kommt in einer Situation mit enorm hohen Strompreisen in Nordeuropa äussert gelegen – und Finnland ist denn auch ein Anhänger davon, Atomenergie als grün zu taxieren. Für die sozialdemokratische Regierungschefin Sanna Marin ist es eine klimaneutrale Form von Energie, die fossile Brennstoffe ablösen soll. Aus finnischer Sicht braucht es eine längere Übergangsperiode, denn das Land hat bisher nur einen tiefen Anteil an Wind- und Wasserkraft.

Die Grünen sind für Atomkraft

Auch die Grünen, mit denen Marin regiert, sind Anhänger der Atomkraft. Das war nicht immer so, bereits zweimal hat die Partei in früheren Jahren die Regierung wegen der Kernenergie verlassen – doch heute sagt der grüne Fraktionschef Atte Harjanne, dass man alle nachhaltigen Energieformen nutzen müsse.

Für die Atomkraft sei das Risiko überschaubar und auch die Entsorgung gelöst: Ein Endlager für Brennstäbe ist tief im Boden in der Nähe von Olkiluoto bereits im Bau. Die Bevölkerung in der Region an der Westküste ist der Atomkraft positiv gestimmt – und nicht nur dort: In Finnland befürworten laut einer Umfrage 75 Prozent der Einwohner Kernenergie, bloss 20 Prozent sind dagegen.

Klimaschutz und Pragmatismus

Die finnische Haltung hat viel mit Pragmatismus zu tun. Zunächst ging es darum, mit Atomkraft die Energie-Abhängigkeit von Russland zu verkleinern; heute muss der wachsende Strombedarf, auch der Industrie, gedeckt und der CO2-Ausstoss gesenkt werden.

Doch ohne Probleme ging das nicht: Olkiluoto 3 hat ganze 12 Jahre Verspätung. Grund dafür ist die komplexe moderne Druckwasser-Technologie, aber auch strenge Sicherheitsvorschriften. Dennoch gibt es konkrete Pläne für den Bau eines weiteren Reaktors in Pyhäjoki in Nordfinnland.