Klimaerwärmung Temperatur-Rekord seit 1914: Hitzewelle am Polarkreis Derzeit werden auf der ganzen Nordhalbkugel Hitzerekorde gebrochen. Auch im hohen Norden werden über 100-jährige Höchstmarken übertroffen.

Über dem Polarkreis steigen die Temperaturen schneller als anderswo. Keystone

In der finnischen Ortschaft Kevo wurden am Sonntag 33,5 Grad Celsius gemessen. Dies meldet die Wetterbehörde Finnlands. Damit wurde der Rekord von 1914 gebrochen. Schon ist klar, dass der Juni in der Region im Norden des skandinavischen Landes der heisseste je gemessene sein wird, seit die Messungen 1844 gestartet wurden.

Die hohen Temperaturen sind kein Einzelfall: In Lapland herrschen über 34 Grad, so hoch wie nie oberhalb des 70. Breitengrades. Auch in Schweden werden Höchstwerte registriert. Die Hauptstadt Schweden verzeichnete den dritten Hitzerekord für den Juni in Folge.

Auch in Norwegen beobachten Meteorologen ungewöhnliche Wetterphänomene: Im Bezirk Saltdal nahe dem Polarkreis wurde mit 34 Grad die höchste Temperatur des ganzen Landes in diesem Jahr gemessen. Das sind lediglich 1,6 Grad unter dem Rekord des Landes. Zudem gab es an verschiedenen Orten in Norwegen «Tropennächte», bei denen das Thermometer nicht unter 20 Grad sank.

In der Woche davor hatte Kanada einen Hitzerekord verzeichnet. Die Temperaturen erreichten fast 50 Grad im Schatten. Gemäss einem Bericht im Mai vollzieht sich die Klimaerwärmung in der Arktis dreimal so schnell als anderswo auf dem Planeten. Der Temperaturanstieg findet noch schneller statt als bisher angenommen. (ckr)